Wir haben einen neuen Percy Jackson! Walker Scobell wird in der Disney+-Serie die Hauptrolle spielen

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 28: Walker Scobell attends The Adam Project World Premiere at Alice Tully Hall on February 28, 2022 in New York City. (Photo by Monica Schipper/Getty Images for Netflix)

Die Suche nach Logan Lermans Nachfolger ist beendet. Disney+ hat sich für ein neues entschieden Percy Jackson für die nächste Fernsehserie, die ihren Katalog mit Originalproduktionen integrieren wird. Walker Scobell wird der nächste Schauspieler sein, der diese berühmte Figur zum Leben erweckt, die in der literarischen Saga von Abenteuer und Fantasie von geboren wurde Schriftsteller Rick Riordan.

Percy Jackson and the Gods of Olympus werden aus einer Fernsehadaption der meistverkauften gleichnamigen Bücher bestehen, die zwischen 2005 und 2009 veröffentlicht wurden . Nachdem aus den erfolgreichen Romanen in der Vergangenheit zwei Filme hervorgegangen sind, wird die Streaming-Plattform darauf setzen, die Geschichte in einem Format von Episoden und Staffeln zu erzählen, wobei Scobell als erster Mitglied der Besetzung ist, da noch nicht bestätigt wurde, wer die anderen Stars, die ihn auf dieser Reise begleiten werden.

Walker Scobell y Ryan Reynolds protagonizaron la película de ciencia ficción que dirigió Shawn Levy. (Netflix) DOANE GREGORY/NETFLIX

Der junge Künstler gab kürzlich sein Filmdebüt bei The Adam Project, einem Film von Shawn Levy, der dieses Jahr über Netflix veröffentlicht wurde. In diesem Sci-Fi- und Drama-Vorschlag gab er dem jungen Adam Leben und teilte die Führung mit Ryan Reynolds, der seine ältere Version spielte. Andere bemerkenswerte Hollywood-Figuren wie Mark Ruffalo, Jennifer Garner und Zoe Saldaña waren ebenfalls Teil der Besetzung.

Sein Start in der Schauspielerei ist sehr frisch und es scheint, dass dies das Profil war, das am besten zu der Rolle von Percy Jackson bei diesem Neustart des Live-Action-Franchise passte. In den Jahren 2010 und 2013 übernahm Logan Lerman die Verantwortung, sich in die Lage des ikonischen Halbgottes für die große Leinwand zu versetzen, und spielte neben Alexandra Daddario, Brandon T. Jackson, Douglas Smith, Jake Abel und Leven Rambin. Beide Filme wurden vom amerikanischen Filmemacher Chris Columbus inszeniert.

Shawn Levy, Zoe Saldana, Ryan Reynolds, Walker Scobell, Jennifer Garner y Mark Ruffalo posan juntos en la premiere de "El proyecto Adam". (Noam Galai/Getty Images para Netflix) NOAM GALAI | Getty Images for Netflix

Rick Riordan freut sich über die Wahl von Walker Scobell

Kurz nachdem die Ankündigung offiziell wurde, teilte Rick Riordan ein paar Worte über die Unterzeichnung von Percy Jacksons nächsten Interpreten mit. „ Walker Scobell ist ein unglaublich talentierter junger Mann, der uns mit seinen Vorspielbändern für die Rolle von Percy umgehauen hat“, schrieb er in einem Beitrag auf seiner Website. Der Autor ist nicht nur ausführender Produzent, sondern wird auch viel stärker an der Entwicklung beteiligt sein und die Pilotfolge mit Jon Steinberg schreiben.

„Viele von Ihnen haben kürzlich herausgefunden, wie großartig Walker ist, als Sie The Adam Project gesehen haben, in dem Walker als jüngere Version von Ryan Reynolds"Charakter den Bildschirm beleuchtete. Wir hatten das Glück, Walker Monate vor Veröffentlichung dieser Produktion vorzusprechen, aber der Film bestätigte nur, was wir bereits über sein Talent wussten. Für mich und den Rest des Teams war es offensichtlich, dass Walker die perfekte Kombination aus Comic-Timing, Süße, Rebellion, Sarkasmus und Heldentum hatte, um unseren Helden Percy Jackson zu spielen „, fügte er hinzu.

La saga literaria de Rick Riordan volverá a ser adaptada, pero esta vez para la pantalla chica. (Disney)

Die Fernsehliteratur, die den Titel Percy Jackson und die Götter des Olymp tragen wird, begann offiziell als Projekt von Disney+ im Januar dieses Jahres. Die Handlung konzentriert sich auf einen 12-jährigen Jungen, der sich als Halbgott entdeckt und sich mit der Realität seiner übernatürlichen Herkunft und den ihm verliehenen Kräften auseinandersetzt. Sein Leben wird jedoch völlig auf den Kopf gestellt, als Zeus ihn beschuldigt, seinen Masterstrahl gestohlen zu haben. Daher muss er eine Reise durch die Vereinigten Staaten unternehmen, um ihn im Rahmen einer äußerst wichtigen Mission wiederzugewinnen: Ordnung zurückzugeben und den Olymp zu beruhigen.

