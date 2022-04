Migrationen Der Hauptsitz von Breña bedient nur Reisende mit Linienflügen innerhalb von 48 Stunden

Immense Warteschlangen, Störungen und Beschwerden sind in den frühen Morgenstunden in der Migrationszentrale zu sehen, wo Dutzende von Menschen verarbeiten Sie dieses Dokument, um das Land ohne Probleme zu verlassen, aber viele tun dies nicht.

Laut der Latina-Morgenshow haben einige Benutzer auf der Vorderseite dieses Hauptquartiers im Bezirk Breña geschlafen, um eine Quote zu erreichen und ihre Pässe verwalten zu können. Zunächst war festzustellen, dass ältere Erwachsene und schwangere Frauen aufgenommen wurden. Viele begannen sich jedoch zu beschweren, da sie seit 1 Uhr morgens angekommen waren und sie am Betreten hinderten.

Nach den Beschwerden und vor Fernsehkameras erklärte ein Einwanderungsangestellter, dass viele Personen nicht einreisen würden, da ihr Flug nicht innerhalb von 48 Stunden geplant sei. „Verfahren sind Verfahren, sie sind 48 Stunden vor und 24 Stunden vorher. Wir dienen ihnen kontinuierlich „, sagte er.

Aufgrund des großen Zustroms von Menschen und um Störungen zu vermeiden, kamen Mitarbeiter der peruanischen Nationalpolizei (PNP), um Ordnung zu schaffen und damit die Bürger besser zu organisieren, insbesondere daran, dass wir uns immer noch in einer Pandemie befinden und die Protokolle eingehalten werden müssen.

In den verbreiteten Bildern sehen Sie große Warteschlangen von Menschen, die sich auf der Avenida España, in Jirón Huaraz und in der Arequipa Avenue befinden. Viele von ihnen werden nicht berücksichtigt, da ihre Flüge nicht innerhalb von 48 oder 24 Stunden geplant sind. Außerdem ist nicht bekannt, wie viele Pässe an diesem Dienstag geliefert werden.

Largas colas se registraron en Migraciones de Breña.

SYSTEMAUSFALL, BESCHWERDEN UND MENSCHENMENGEN

Das Bild hat sich nicht wesentlich geändert, da sich, wie Sie sich erinnern, letzten Montag viele Leute beschwert haben, dass sie ihre Pässe bei Jorge nicht bekommen konnten Flughafen Chavez für ein Problem des Migrationssystems, bei dem die persönlichen Daten von Benutzern, die reisen mussten, nicht „abgerufen“ wurden, um dieses Dokument zu verwalten.

Der Migrationsleiter José Fernando Martínez seinerseits wies darauf hin, dass dieses Problem das System betroffen habe und innerhalb weniger Sekunden zu einem Zusammenbruch geführt habe. Er sagte jedoch, dass sich diese Situation im Laufe des Tages verbessern und sein System regulieren werde.

„Was passiert ist, ist, dass das System aufgrund der Überlastung, die durch die langen Ferien verursacht wurde, keine Passbücher identifiziert. Dies muss jedoch im Laufe der Stunden reguliert werden“, sagte er.

Die Menschen versäumten es jedoch nicht, ihren Ärger und ihr Unbehagen über diesen Fall zu zeigen und ihre Dokumentation zu verzögern.

„Das Problem tritt seit gestern Morgen auf, weil wir seit gestern Morgen mehr als 12 Stunden dort sind und darauf gewartet haben, dass sie sich um uns kümmern. Erst um 9 Uhr nachts haben sie unsere Fingerabdrücke und Fotos aufgenommen. Dann sagten sie uns, wir sollten in 4 Stunden zurückkehren, wir kehrten zurück und der Reisepass war noch nicht fertig „, sagte einer der betroffenen Passagiere.

Caos en el Aeropuerto Jorge Chávez por falta de emisión de pasaportes de emergencia

ZITIERUNGSANTRAG VON MINISTER CHAVARRY NACH DEM ZUSAMMENBRUCH DER MIGRATION

Der Innenminister Alfonso Chávarry wird durch einen Antrag der Partei Popular Action vorgeladen, um dies zu erläutern zur Frage der Migration nach der Verzögerung bei der Ausstellung von Pässen.

„Den Innenminister Alfonso Chávarry einzuladen, am Kongress der Republik teilzunehmen und die nationale Vertretung in Bezug auf die im Migrationssektor umgesetzten Lösungen zu berücksichtigen , um das Problem der Ausstellung und Lieferung von Passagierpässen zu lösen und erklären Sie uns, weil es aus diesem Problem entstanden ist „, heißt es in dem Dokument, das in sozialen Netzwerken verbreitet wird.

Es ist erwähnenswert, dass Chávarry bei seiner Konsultation zu diesem Problem versicherte, dass er sich dessen bewusst ist und dass sein Portfolio sich koordiniert hat, um diese Sackgasse zu lösen , die zu Beschwerden von Reisenden führte.

Moción contra Alfonso Chávarry

„Es wird verwaltet, es wird bearbeitet, um Ihr Problem heute (Montag 11) zu lösen, sonst werde ich den Leiter der Migration und die Mitarbeiter hier am Flughafen für dieses Lager verantwortlich machen“, sagte er.

Er erklärte auch, dass das Drucksystem versagt habe. „Ich habe den Menschen gerade erklärt, dass der Herr heute ihre Probleme lösen muss. Das System ist ausgefallen, genau das habe ich gesehen.“

