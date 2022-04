Luis Fernández Suárez entsandte gegen den FCF: „Sie glauben nicht an kolumbianische Techniker“

Der Ausscheiden der kolumbianischen Mannschaft von der Weltmeisterschaft 2022 in Katar brachte große Kritik mit sich mehrere Spieler im Kader, aber auch auf das Trainerstab unter der Leitung von Reinaldo Rueda. Obwohl sein Abschied von der „Tricolor“ noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, würde der kolumbianische Fußballverband (FCF) eine endgültige Entscheidung treffen Monat.

Inmitten der Zweifel an dem neuen Prozess, der vom Cafetero-Team eingeleitet werden muss, sprach der Kolumbianer Luis Fernando Suárez, Trainer der costaricanischen Nationalmannschaft, über die Verfahren innerhalb des FCF. In einem Interview mit ESPN Colombia sagte der Antioquian, dass die Staats- und Regierungschefs kein Vertrauen in die Trainer des Landes haben.

„Sie glauben nicht an uns, es ist kompliziert, aber es stimmt. Aber nicht einmal für international bekannte Personen wie Francisco (Maturana), Hernán Gómez, Jorge Luis Pinto, Reinaldo und Juan Carlos (Osorio). Jeder hat international etwas erreicht „, sagte Suarez in erster Linie.

Darüber hinaus gab er eine Liste anderer Trainer aus der kolumbianischen Liga an, die laut ihm die Fähigkeit hätten, die kolumbianische Mannschaft zu übernehmen: „Es gibt auch sehr gute Trainer wie Alberto Gamero, Hernán Torres, Diego Corredor oder als mein Assistent Jhon Bodmer. Es gibt so viele... sie sind großartig und sie sehen sie an, aber mit einiger Verachtung.“

„Es wird immer angenommen, dass der kolumbianische Trainer nicht gut ist, und es scheint mir, dass es unfair ist. Es ist logisch, dass sie uns kritisieren, aber es ist auch gut, dass sie in etwas erkennen, dass wir Kapazitäten haben „, schloss er.

El rendimiento de la selección Colombia con Reinaldo Rueda en este segundo ciclo fue del 46,97 %. Foto: REUTERS/Diego Vara

Das Versäumnis Kolumbiens, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, hat viele Sportler, von ehemaligen Fußballern bis hin zu Journalisten, dazu veranlasst, sich daran zu erinnern die Zeit von José Néstor Pékerman an der Spitze der „Tricolor“. An der Spitze des „Cafetero“ -Teams konnte sich der Argentinier für zwei Weltmeisterschaften in Folge qualifizieren (Brasilien 2014 und Russland 2018). Heute leitet er die venezolanische Nationalmannschaft mit einem Langzeitprojekt.

Luis Fernando Suárez hat bereits Erfahrung im Dirigieren bei Weltmeisterschaften. Er qualifizierte sich zum ersten Mal in der deutschen Ausgabe 2006 für Ecuador, wo er das Achtelfinale erreichte, und sagte dann in Brasilien 2014 mit Honduras „präsent“. Sein Ziel ist es jedoch nun, seine dritte Weltmeisterschaft zu erreichen, jedoch mit Costa Rica.

Die „Ticos“ werden versuchen, das vierte Concafaf-Team zu werden, das sich für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert, nachdem sie im interkontinentalen Wiederholungslauf am 13. oder 14. Juni in Doha, Katar, gegen Neuseeland antreten.

Mit einem Sieg über Neuseeland würde Costa Rica Kanada, den Vereinigten Staaten und Mexiko als Mannschaften dieser Konföderation bei der Weltmeisterschaft beitreten.

Das letzte Mal, dass ein Convacaf-Team in einem Playoff gegen den Vertreter der Oceanian Football Confederation (OFC) antrat, war im November 2013. Zu dieser Zeit besiegte Mexiko Neuseeland insgesamt mit 9:3 und sicherte sich damit einen vierten Platz für die Veranstaltung in Brasilien 2014.

Costa Rica buscará su clasificación al Mundial en el repechaje contra Nueva Zelanda. Foto: Jhon Duran/CONCACAF JHON DURÁN | STRAFFON IMAGES/JHON DURAN

Inmitten der großen Anzahl von Namen, die die technische Leitung Kolumbiens übernommen haben, schlug der Sportjournalist Suárez vor.

„Aufgrund dessen, was mit Costa Rica gemacht wurde, müssen wir es uns ansehen. Du musst es dir ansehen, das ist alles. Da es hier eine absolute Missachtung der lokalen und die Liebe zu fremden Lügen gibt, weiß ich, dass es für sie schwierig ist, diesen Vor- und Nachnamen zu verdauen, aber ich denke, die Exekutorien unterstützen dies. Zwei Weltcups, ein Mann, der durch eine direkte Nachricht ankommt und ein Team wieder aufbaut „, sagte er vor ein paar Tagen.

Auf die gleiche Weise nahm er auch den Millonarios-Trainer Alberto Gamero in seine Optionen auf, „so viele suhlen sich, ich liebe es, dass sie es tun“. Dies ist ein rassistisches Land, das gebührend demonstriert wird. Und Gamero, wegen des Aussehens, weil ich nicht weiß... dass weil er viel schwitzt, weil er viel schwitzt, weil er viele Armbänder an seinen Armen hat. Ich weiß, dass es viele Leute stört, aber was machen wir?“ schloss er.

