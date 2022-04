Fernando del Solar enthüllte Fotos seiner Hochzeit und löste mit Anna Ferro Schwangerschaftsgerüchte aus

Fernando del Solar war einer der beliebtesten Fahrer der Mexikaner, da er jahrelang eine der Schlagzeilen des morgendlichen Venga La Alegría war, einer Azteca-Fernsehsendung, die es ihm ermöglichte, einer der verwöhnten Zuschauer zu bleiben, obwohl er nicht mehr da ist. Jetzt teilte der Argentinier in seinen sozialen Netzwerken einige Fotos mit, die seine Heirat mit Anna Ferro bestätigen, sowie eines, das bereits Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft ausgelöst hat.

Was in einigen Medien und Plattformen wie Twitter erwähnt wurde, ist jetzt Realität: Fernando del Solar und Anna Ferro heirateten offiziell in einer sehr intimen Zeremonie, die für immer von einem berühmten sozialen Magazin festgehalten wurde, das nun einen ersten Blick auf eine der wichtigsten Hochzeiten gab wird im Bereich des Show-Hostings erwartet, da der Argentinier dank seiner Teilnahme an dem von Cynthia Rodríguez und El Capi Pérez moderierten Programm eine große Gruppe von Fans unterhält.

„Schließlich, nachdem ich sie gebeten hatte, ihn zu heiraten... Ich habe diesen Hottie geheiratet @annaferro8!! Im Paradies @breathlesscancunsoul Es war am 22. März und er gab mir das „Ja“... wir haben gesiegt. Danke @hola_mx für so ein nettes Interview „, schrieb er.

Así compartió la noticia (Foto: Instagram)

Er hat sofort Tausende von Likes und Kommentaren erhalten, darunter einige seiner Kollegen im Medium wie Vielka Valenzuela, die schrieben: „Und ich habe das Geheimnis bewahrt heh, ha, ha“; Odalys Ramírez: „Herzlichen Glückwunsch“, während andere wie Pedro Prieto, Juan Martín Jauregui und Jimena Pérez La Choco gegangen sind ihnen mehr Glückwünsche begleitet von Emojis von Herzen und Applaus.

Trotz der Feier mit dem Foto wäre es ein weiteres Bild, über das in der Welt des Showbusiness zu sprechen gekommen ist, da beide lächelnd in weißen Baumwollhemden posieren und Annas Bauch mit einer Hand halten, sodass die Pose einer offensichtlichen Schwangerschaft bereits zu sozialen Reaktionen geführt hat Netzwerke, zusätzlich zu der Tatsache, dass er den Beitrag in seinen Insta-Geschichten geteilt und die Überschrift platziert hat: „Sind wir schwanger? “.

La pareja podría estar embarazada (Foto: Instagram/@fernadodelsolar)

„Sehr gut für Fer, denn nach seiner Krankheit und allem, was mit dem anderen Mädchen passiert ist, dachte ich, ich würde ihn niemals so glücklich sehen wie jetzt.“ „Fernando del Solar und Anna Super erwarten ein Baby, weil diese Art von Posen und Fotos typisch für 'Lass uns Väter sein' sind.“ „Es ist eine Freude, Fer wieder glücklich zu sehen, die Fotos sehen super süß aus, sie ist sehr schön in diesem Kleid und er hat das Gesicht des Glücks wiedergefunden, das ihm jahrelang fehlte.“ „Ich bin froh, dass das Alter kein Hindernis für ihre Heirat darstellt, und es ist auch am wahrscheinlichsten, dass sie ein Baby erwartet“, schrieben sie in der Publikation.

Es war im April letzten Jahres, als der Argentinier durch einen Beitrag auf Instagram den Moment teilte, als er seinem derzeitigen Partner einen Vorschlag machte, was bei seinen Fans für Aufregung für die Hochzeit sorgte, die jetzt von vielen Mexikanern und Argentiniern bestätigt und applaudiert wurde.

La pareja lleva más de cinco años juntos (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

In dem Clip sehen Sie Fernando del Solar, wie er den Verlobungsring von der Spitze eines Kuchens nimmt und Anna dann bittet, ihn zu heiraten. „Er hat ja gesagt! „, schrieb der Moderator zusammen mit einem ringförmigen Emoji.

„Das Leben ist ein ständiger Aufstieg und Fall... Wenn Sie so viel durchgemacht haben, sehnen Sie sich nur nach Gesundheit, Liebe, Glück und Stabilität... Ohne Zweifel habe ich nach so viel Gehen all das neben der Frau gefunden, die ich liebe: @annaferro8 ″, schrieb er in diesem Beitrag.

LESEN SIE WEITER: