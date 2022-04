Flans und Pandora sprachen über die Belästigung von Frauen

Flans und Pandora sprachen über die öffentlichen Vorwürfe der Belästigung, die seit dem 8. März in der Kunstwelt aufgetaucht sind, und hoben den Fall von Sasha Sokol hervor. Die Sänger sagten, dass alle Frauen in Mexiko belästigt wurden und dies nicht nur unter Künstlern geschieht.

Während einer Pressekonferenz, die Flans und Pandora über ihre bevorstehenden Konzerte gaben, wurden sie zu den Vorwürfen von Sasha Sokol gegen Luis de Llano befragt. Aus diesem Grund hatte die kreative Produzentin eine liebevolle Beziehung zu ihr, als sie minderjährig war. Fernanda sagte, dass sie alle das Mitglied von Timbiriche unterstützen, aber im Allgemeinen alle Frauen.

Darüber hinaus betonte Isabel, dass die Entscheidung von Frauen, Bericht zu erstatten, nicht lange nach geschlechtsspezifischer Gewalt in Frage gestellt werden sollte, da es nicht einfach ist, darüber zu sprechen, wie im Fall von Sasha. Sie fügte hinzu, dass es für sie etwas „von großem Wert“ sei, jede Art von Beschwerde einzureichen.

Sasha Sokol denunció que Luis de Llano mantuvo un "romance" con ella cuando tenía 14 años, mientras él 39 (Foto: Archivo)

„Dann sagen sie: 'Und warum so lange danach? ', weil es viel Arbeit erfordert, um so etwas zu sprechen, braucht es Arbeit, um so etwas zu erkennen, es öffentlich zu machen, es zu sprechen, es ist nicht so einfach. Nicht nur für Sasha, für all diese Frauen, die diesen Mut hatten, vielleicht nicht so öffentlich wie Sasha, sondern auch für Frauen, die den Mut hatten, eine Klage gegen jemanden einzureichen, der vor 30-35 Jahren etwas gegen sie getan hat, ist dies von großem Wert „, sagte der Dolmetscher von How is my love doing.

Auf die Frage, ob sie zu Beginn ihrer Karriere unter Belästigung litten, antwortete Ilse mit Ja, aber dass dies eine Frage ist, die alle Frauen gleich beantworten würden, da es wahrscheinlich keine gibt, die kein Opfer geworden ist.

Isabel fügte hinzu, dass zuvor Fälle von Belästigung und Missbrauch nicht gemeldet wurden, weil den Opfern nicht geglaubt wurde und dies nicht normal war.

La integrantes de Flans y Pandora destacaron que todas han vivido experiencias muy desagradables de acoso por parte de su público (Captura: @ilsemariaolivo/Instagram)

Mimí betonte, dass es „beeindruckend“ sei, dass Frauen derzeit Situationen veröffentlichen können, in denen sie sich unwohl fühlen oder die sich normalisiert haben, aber es handelt sich immer noch um geschlechtsspezifische Gewalt. Sie sagte auch, dass sie, wie möglicherweise alle Frauen, Opfer von Belästigung geworden sei.

Er fügte hinzu, dass die Mitglieder von Flans schon in jungen Jahren sprachen und die Situationen, in denen sie sich unwohl fühlten, nicht unbemerkt blieben, wie sie es in der Programm Dienstag 13 im Jahr 1986. In dieser Präsentation zeigten die Darsteller von The Thousand and One Nights ihre Uneinigkeit mit dem Verhalten des Moderators César Antonio Santis.

Mimi und Ilse erinnerten sich, dass dies nicht das einzige Mal war, dass sie eine ähnliche Situation erlebten, aber sie haben nie versucht, den Mund zu halten und sie aufzudecken.

Schließlich erzählten sie von einigen Gelegenheiten, in denen sie von Männern unterschiedlichen Alters belästigt wurden und Teil ihres Publikums waren, das sich während ihrer Arbeit verbreitete.

LESEN SIE WEITER: