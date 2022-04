„The Batman“ stellt einen neuen Kassenrekord auf und schlägt „Joker“ und „Aquaman“

Ein Erfolg an der Abendkasse. In seiner US-Premiere hat The Batman die Filme Aquaman und Joker übertroffen, ebenfalls aus dem Universum von DC Comics und Marvel Studios-Titel wie Guardians of the Galaxy und Spider-Man: Back Home. Neuen Informationen zufolge sind die Inlandseinnahmen seit seiner Einführung am 3. März in den US-Kinos auf 338,1 Millionen US-Dollar gestiegen .

Laut Forbes, das kürzlich über diese Zahlen berichtet hat, belegt der Film mit Robert Pattinson den vierten Platz unter den erfolgreichsten Produktionen, die auf DC-Comics basieren. hinter nur Wonder Woman (412,5 Millionen), Batman: Der Ritter der Nacht steigt (448 Millionen) und Batman: Der Ritter der Nacht (533 Millionen). Die beiden letzteren gehören zur Gotham Watchman-Saga, die Christopher Nolan für die große Leinwand entworfen hat.

Darüber hinaus ist The Batman auch sehr nahe an anderen Hochleistungsfilmen in Warner Bros. wie Harry Potter and the Deathly Hallows Part II (381 Millionen) und Sniper (350 Millionen) positioniert; Die nächste Veröffentlichung der weltweit aufgezeichneten Zahlen wird ebenfalls erwartet. Derzeit ist es nicht möglich zu erklären, wo es vor den oben genannten Filmen sein wird, da es noch einige Wochen dauert, bis die für den 19. April geplante Veröffentlichung auf der HBO Max-Plattform offiziell ist.

Wie Sie sich erinnern, werden alle Filmvorschläge des Unternehmens auch auf dem digitalen Markt über den Streaming-Dienst verteilt, wobei 45 Tage gewartet werden, um eine exklusive Vorführung in Theatern aufrechtzuerhalten. Benutzer werden bald diesen Neustart des Superhelden unter den Augen des Filmemachers Matt Reeves genießen können, der diese Geschichte geschrieben und inszeniert hat, die Bruce Waynes zweites Jahr in seinem Doppelleben als Millionärserbe bei Tag und Batman bei Nacht anspricht.

Robert Pattinson ist „Rache“ in The Batman

„In seinem zweiten Jahr der Verbrechensbekämpfung untersucht Batman die Korruption in Gotham City und ihre Verbindung zu seiner eigenen Familie. Außerdem wird er mit einem Serienmörder namens The Riddle in Konflikt geraten „, beschreibt die offizielle Zusammenfassung des neuen Gotham Bat-Abenteuers. Reeves verwendet Elemente aus den ursprünglichen Comics des Charakters, um sie in eine komplett erneuerte Handlung auf der großen Leinwand zu übersetzen.

Robert Pattinson tritt die Nachfolge von Ben Affleck in der Rolle des maskierten Mannes an und bietet eine brillante Interpretation des Helden durch eine viel dunklere Vision. „Ich bin Rache“, ist der Ausdruck, der zu einem Markenzeichen dieser Version des britischen Schauspielers geworden ist, der - der Vorurteile wegen seiner Vergangenheit in Twilight zum Schweigen bringt - vor einer bösen Kuppel in Gotham City steht, die der Seiten von DC Comics viel treuer ist.

Zu dem Protagonisten gesellten sich weitere bemerkenswerte Stars der Hauptdarsteller: Zoë Kravitz als Catwoman, Paul Dano als The Riddle, Andy Serkis als Alfred Pennyworth, Colin Farrell als The Penguin und Jeffrey Wright als Jim Gordon. Das Drehbuch und die Regie fielen an Matt Reeves, einen selbstbewussten Fan der Comic-Abenteuer des Superhelden, der es geschafft hat, sein Vermächtnis stilvoll zu bewahren.

The Batman zeigt seit dem 3. März in den Kinos in Lateinamerika und wird am 19. April bei HBO Max eintreffen.

