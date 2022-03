Matt Reeves, director de “Batman”, a una semana de su estreno: “Necesitaba hacer una historia diferente”

Entrevista a Matt Reeves, director de "The Batman".

No existe un Batman sin un estilo bien marcado por parte del director que pueda dar con una perspectiva única del personaje de DC Comics. Pasó con Tim Burton, Christopher Nolan y hasta con Zack Snyder, todos definieron a sus Batman con algo que los diferenciaba del resto. Sin embargo, a todos les tocó pasar por cierto camino: repasar la muerte de los padres de Bruce Wayne como un hecho que lo marcó de manera cruda y que lo empujaba a dividir su vida de millonario con la de un héroe con un supertraje y que se movía en las sombras. Pero Matt Reeves hizo algo diferente y le contó a Infobae cómo fue ese proceso y las razones que lo empujaron a tomar una versión tan atrevida y desoladora.

“Quería ver a un Batman que pasara por un despertar”, aseguró Matt Reeves en los primeros minutos de entrevista. No hubo demasiado ida y vuelta, dos preguntas y sus completas respuestas bastaron para que definiera a su Caballero de la noche y sus objetivos en esta historia. Reeves se explayó en las razones que lo llevaron a dar esta perspectiva del personaje con dos años de experiencia y sin mostrar su costado de millonario: “En primer lugar, sabía que no quería hacer una historia de origen, porque pensé que habíamos visto muchas, muchas veces. Pero me interesó la idea de ver a un Batman que aun siendo Batman, tuviera un camino por recorrer y una historia que vivir”.

Matt Reeves y Robert Pattinson, director y protagonista de "The Batman". (Warner Bros.)

“Quería que fuera imperfecto y estuviese dispuesto a soportar casi cualquier cosa, para que cuando entre en una escena de pelea, pueda desatarse y dejar escapar algunos golpes de más. Pero también quería que él recibiera la misma cantidad”, se sinceró Reeves al describir la tolerancia del alter ego de Bruce Wayne interpretado por Robert Pattinson. Lo describe con un cariño y una convicción digna de un padre hablando de su hijo o de un artista con su obra. Preciso y confiado del material que logró, sumó: “Tenemos una escena en el traje con alas y una de las cosas más importantes de eso para mí, no fue solo el vuelo, sino cómo aterriza, y vemos lo que soporta y lo que está dispuesto a soportar. Y que eso realmente era su superpoder, lo mucho que está dispuesto a soportar, porque no tiene superpoderes. Lo que tiene es una voluntad increíble y un impulso que proviene de este lugar tan personal”.

De acuerdo con Reeves, el verdadero superpoder de Batman es su voluntad. (Warner Bros./DC Comics)

Y continuó: “Lo que tiene es una voluntad increíble y un impulso que proviene de este lugar tan personal”, destacó Reeves al hablar de la determinación del Batman de Pattinson. Un Batman más físico en todo sentido: su presencia, sus caídas y golpes. En esto se trabajó profundamente según palabras del director: “Está la parte de la lucha en la que trabajé con Rob Alonso, nuestro especialista en el estilo de lucha. Rob era un luchador y hablábamos de cómo todo esto de los golpes y la parte marcial podría provenir de un lugar muy personal, y que podría ser muy táctico, como si fueran artes marciales mixtas, para que todo tuviera un propósito y fuera muy eficiente sin necesidad de ser hermoso. Solo buscamos algo muy brutal, que viniera de un lugar que se sintiera como si estuviese saliendo de su ira, de sus sentidos y su deseo de venganza”.

La película se encuentra en las salas de cine desde la semana pasada. (Warner Bros./Europa Press)

Existen tantas versiones de Batman como autores y dibujantes que lo hayan interpretado. Las versiones del hombre murciélago y de Bruce Wayne no son infinitas, pero sí interminables. Siempre hay un Batman diferente. Sin embargo, hay una buena lista de obras que podría considerarse fundamental a la hora de conocer el personaje creado por Bob Kane y Bill Finger. “Batman: Año uno” es una de ellas y Matt Reeves la tomó para su creación, pero con reparo: “Me inspiré en el tono de ‘Batman: Año uno’, el cómic clásico de Frank Miller y David Mazzucchelli. Allí fue que se convirtió en Batman. Había algo en ese tono que me hizo pensar que estaba bien, pero quería dejar atrás esa parte en la que se convierte. Hagamos que ya sea Batman, pero que está siguiendo esta especie de experimento, esta idea y sus efectos, cómo está afectando a la ciudad, cómo está afectando el crimen, y que no está teniendo el resultado que debería tener. Y en él, hay una especie de monólogo interno que Frank Miller escribe, en el que casi es como una especie de diario de Travis Bickle en Taxi Driver. Así que me inspiré en eso”.

"Batman: Año uno", la historieta que inspiró a Matt Reeves para realizar su Batman. (Cortesía: Editorial Ovnipress)

Sin dudas, es un Batman diferente, pero no por las razones recién mencionadas. Hay un movimiento, un hecho llamativo en el comportamiento del héroe de Ciudad Gótica que a muchos perturbó y es el comportamiento con los policías y cómo se involucra en los hechos importantes. “En las escenas del crimen estaba la idea de hacer una historia de detectives con un tipo con capucha y capa. Eso era algo muy extraño. Entonces cuando Robert [Pattinson] y yo hablábamos: ‘bueno, tenemos esta escena en la que él entra y va a la escena del crimen del alcalde. El alcalde fue asesinado y todos estos policías, todos deben mirarlo como, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Gordon [Jeffrey Wright] deja que este monstruo entre en esta escena del crimen, que se supone que debería estar muy cerrada?’ Entonces, Robert estaba con la idea de ser anónimo y me dijo: ‘me gustaría ser invisible’”, relató Reeves sobre cómo pensaron este aspecto del personaje.

El Batman, pensado por Matt Reeves, Robert Pattinson y todo el equipo, debía moverse casi que de manera fantasmagórica. (Warner Bros.)

El director de Cloverfield destacó que tuvo que implementar otro tipo de actitud y forma de relacionarse de Batman para con la policía para mejorar ese aspecto y conectar con el pedido de Pattinson: “Pasó a tener una cualidad casi fantasmal. Y se movía casi como un fantasma, casi como un espiritista, como un chamán entrando en la escena del crimen. Y eso afectó su movimiento en esa escena. Así que realmente dependía de cuál era la escena a resolver. Pero todo fue explorado de esa manera para que fuera una extensión de su psicología”.

Batman logró lo que hace tiempo (10 años aproximadamente) no se veía en repercusión luego de su estreno: el consenso entre la mayoría de los fans de DC comics, la crítica, el público en general y la taquilla. El punto más importante para la continuidad está dado: en menos de cinco días superó la barrera de los 300 millones de dólares a nivel global y ya se habla de una continuación concreta. La evolución de Batman, los villanos y otras pistas así lo confirmaron en la película. Robert Pattinson será el Batman de esta generación, y Matt Reeves, su director, quien sabe reinterpretar clásicos como El planeta de los simios, ahora va por su franquicia. Lo tiene merecido.

La película se encuentra en las salas de cine de Latinoamérica.

Tráiler de "The Batman", película que ha sido bien recibida por la crítica. (Warner Bros.)

