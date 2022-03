Militärpräsenz und Unterlassung der Gemeinden: zwei weitere Facetten der Krise des Verschwindens in Guanajuato

Am 28. März registrierte Guanajuato 2.660 vermisste Personen, während es in ganz Mexiko 98.302 gab. Hinter beiden Figuren stehen Tausende von Geschichten über das Leben und die Suche ihrer Angehörigen und des Teils der Gesellschaft, der sich mit ihnen und ihnen solidarisch gezeigt hat.

Die Dimension der humanitären Krise, die sich aus mehreren systematischen und weit verbreiteten Gewalt und Menschenrechtsverletzungen sowie Angriffen auf Körper, Gebiete und soziale Bereiche zusammensetzt, hat in den letzten Jahren nicht aufgehört zu wachsen.

Wir können uns zunehmend in einem Kontext fortlaufender, unregelmäßiger und regionalisierter mikro- und makrobewaffneter Konflikte sehen, die nicht als traditionelle Kriege definiert werden können, die sich aber nicht hinter dem einfachen Label „Kampf gegen Drogen“ oder „organisiertes Verbrechen“ verbergen können.

Im Gegenteil, wir erleben die Ausbreitung von Gruppen, die im paramilitärischen und kriminellen Stil Bevölkerungen und wirtschaftliche Ressourcen aller Art erpressen und kontrollieren, mit gewissen Handlungsspielräumen und Gebieten, die in Absprache mit den Behörden befreit wurden. Wendungen von der Erhebung von Bodenrechten bis zur Geldwäsche, von Erpressung zu Kohlenwasserstoff Menschenhandel, von der Versklavung und dem Menschenhandel bis hin zum Waffenhandel, d. h. Angelegenheiten, die über illegale Drogen hinausgehen.

Es sollte bedacht werden, dass offizielle Zahlen des Verschwindens nur einen Teil des Problems widerspiegeln, was auf die hohe Anzahl derjenigen zurückzuführen ist, die aus verschiedenen Gründen kein Verschwinden gemeldet haben, der sogenannten „schwarzen Figur“, und aufgrund der enormen Unkenntnis des Phänomens vermisster Migranten.

Sie fanden mehrere Plastiktüten mit menschlichen Überresten. Es ist die Rede, dass sie sich zwischen 3 und 5 Leichen befinden könnten, auf einer unbefestigten Straße in der Gobernadores-Kolonie. Die Täter dieser Morde hinterließen keine Nachricht wie bei anderen Erkenntnissen (FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM)

Angesichts der Unsicherheitskrise in den letzten 5 Jahren und des jüngsten Auftretens von 15 Gruppen von Angehörigen vermisster Personen und Frauen in Guanajuato zu suchen, die Themen humanitäre Suche, Opferversorgung und forensische Identifizierung sowie die erschütternden Phänomene absichtlicher Morde, heimliche Gräber und Vernichtungsstätten sind etwas sichtbarer geworden und wurden, auch mit Vorbehalten und Einschränkungen, einer öffentlichen Kontrolle unterzogen.

Es gibt jedoch zwei Aspekte, die in dem, was wir den Kontext auf staatlicher Ebene und der öffentlichen Diskussion wahrnehmen und untersuchen, relativ schattiert wurden: der militärische Faktor und der kommunale Faktor.

Einerseits bezieht sich das Militarisierungsmuster auf den Hinweis auf die Erfüllung von Aufgaben der öffentlichen Sicherheit durch militarisierte Stellen wie die Nationalgarde oder direkt durch die Streitkräfte. Dies hat historisch und vergleichsweise in anderen Einheiten und Ländern zu ernsthaften Problemen für Sicherheit, Gewalt und demokratische Qualität selbst geführt.

Obwohl es nicht immer möglich war, eine direkte Beziehung zwischen der Präsenz der Streitkräfte in den Gebieten und der Zunahme der Gewalt herzustellen, bestand die Beziehung in Mexiko in Abhängigkeit von der Dynamik, der lokalen Bevölkerung und den Ressourcen, in die sie eingreifen, und der Art Operationen und territoriale Kontrolle, die sie anstreben.

In Guanajuato waren 2019 1.049 Sedena-Truppen und im Oktober 2021 3.919 im Einsatz, fast viermal so viele in ein paar Jahren. Ebenso vervierfachte die Nationalgarde ihre Präsenz von 2.110 Truppen im Juli 2019, als sie gegründet wurde, auf 8.210 im November letzten Jahres, während die zivile, staatliche und städtische Polizei nur 10.725 im Einsatz erreichte, dh weniger als die der Streitkräfte.

Wir betrachten die GN derzeit als De-facto-Militärkorps, da ihre Befehle, ihre Ausbildung, ihre Herkunft der überwiegenden Mehrheit der Truppen und ihre operative Logik dies nicht sind zivile Polizei.

Parallel zur Zunahme dieser Einsätze und Operationen wurde auch die Eskalation der Gewalt im Staat verzeichnet.

Die Stadtpolizei bewacht heute das Gebiet, in dem ein bewaffnetes Kommando sieben Menschen getötet hat, in der Stadt Salvatierra im Bundesstaat Guanajuato (Foto: EFE/Stringer)

Auf der anderen Seite war die Regierungsebene, die in der ernsten Situation des Verschwindens am meisten ignoriert wurde, die kommunale Ebene, obwohl sie naturgemäß den Bürgern und lokalen Problemen am nächsten sein sollte, einschließlich des Verschwindens, das weiterhin täglich auftritt und die, wenn sie greifen Sie nicht umgehend von der lokalen Ebene aus ein, sondern werden Sie dauerhaft, indem Sie die Krise vertiefen.

Gemäß den Bundesgesetzen und den Gesetzen von Guanajuato über das Verschwinden, die Suche und die Betreuung von Opfern haben die drei Regierungsebenen und die Behörden der Exekutive, der Legislative und der Justiz eine Reihe von Befugnissen und Verantwortlichkeiten für den Umgang mit Verschwindenlassen, die daher in Betracht gezogen werden als Querschnittsthema, das eine Koordinierung auf nationaler und internationaler Ebene sowie die uneingeschränkte Achtung des Rechts auf gemeinsame Beteiligung der Opfer, ihrer Organisationen und Begleitgruppen oder Personen mit berechtigtem Interesse erfordert.

Leider waren dies bis heute unbekannte Elemente in der Kommunalpolitik oder einfach als Angelegenheiten betrachtet, die nicht in ihre Zuständigkeit fallen. In diesem Sinne scheinen die Gemeinden die Tatsache, dass sie keine ausschließliche Zuständigkeit in einer Angelegenheit haben, mit der Tatsache zu verwechseln, dass sie nicht über die volle Kompetenz verfügen, und seit der Verabschiedung der Gesetze haben sich so viele Jahre ungerechtfertigter Verzögerungen angesammelt, die ihre Teilnahme beinhalteten.

Erst seit November 2021 hat ein Teil der Gemeinden in Guanajuatense begonnen, Vereinbarungen mit der staatlichen Kommission für die Suche von Personen zur Schaffung kommunaler Suchzellen oder -gruppen zu unterzeichnen, und hat dennoch die Opfer und Gruppen, die bereits Jahre haben, nicht aktiv an ihrer Formulierung beteiligt Erfahrung auf dem Gebiet und kann zur Suche oder zu Aspekten der Nachbarschafts- und Community-Intelligence beitragen, die Netzwerke bilden. Dies ist nur ein Beispielknopf, da es noch viele weitere Aspekte gibt, in die die lokale Ebene einbezogen werden muss und in die sogar die für Menschen garantierten Mindestrechte im Zusammenhang mit dem Verschwinden, der Suche und der Betreuung von Opfern verbessert werden können (wir haben in Ibero aus dem Buch gearbeitet „Vorschläge für León 2021″)

Dies wird durch 9 Anfragen bestätigt, die im November 2021 über die Transparenzabteilung an viele andere Gemeinden mit einer hohen Anzahl von Verschwindenlassen und/oder geheimen Gräbern gestellt wurden: León, Celaya, Irapuato, Silao, Salamanca, Pénjamo, Salvatierra, Acámbaro, Guanajuato. Die Fragen, die auf den durch das staatliche Recherchengesetz festgelegten Befugnissen beruhten, um Informationen gebeten wurden, konzentrierten sich auf seine städtischen Zellen, die bisher nirgendwo implementiert wurden. auf seinen städtischen Pantheons, von denen Daten oder Aufzeichnungen, die für eine langjährige Suche nützlich sind, manchmal nicht weitergegeben werden; über ihre Büros oder Gemeindebeamte, die für die Betreuung der Opfer verantwortlich sind und die im Allgemeinen einfach von nicht spezialisierten Personen „kanalisiert“ werden, unter anderem Funktionen, die sie erfüllen müssen und die andererseits nicht wahrgenommen wurden. In einigen Antworten erklärten die Gemeinden sogar, dass sie nicht zuständig seien, oder in allen erklärten sie, dass sie keine Suchgruppen oder Informationen zu Schulungen, Pantheons oder anderen im Gesetz vorgesehenen Aktivitäten hätten.

Die Ergebnisse bestätigen die im Jahr 2020 im Rahmen einer weiteren Untersuchung zu denselben Themen und den rechtlichen Verpflichtungen der Gemeinden gesammelten Informationen, die zu diesem Zeitpunkt trotz des Verwaltungswechsels und der Signalisierung der Kollektive im Laufe des Jahres 2021 ihren Blick nicht koordiniert und wirklich gerichtet haben Zusammenarbeit mit vermissten Personen und ihren Familien in ihrem Hoheitsgebiet und ihren Zuständigkeitsbereichen, über einige Treffen hinaus formelle Einladungen zur Teilnahme an Veranstaltungen oder rechtzeitige Hilfe oder Nothilfe von Opfern und Organisationen.





* Fabrizio Lorusso ist Akademiker in der Abteilung für Sozial- und Geisteswissenschaften des Universidad Iberoamericana Campus León und Mitglied der Platform for Peace and Justice in Guanajuato .





LESEN SIE WEITER: