El Festival SOIJAr vuelve a convertir a Chascomús en la capital de la música clásica juvenil

La ciudad de Chascomús se prepara para recibir, entre el 5 y el 10 de enero, a más de cuatrocientos cincuenta jóvenes músicos de toda la Argentina, quienes participarán en una nueva edición de el Festival SOIJAr, una celebración que combina formación musical, convivencia y conciertos gratuitos frente a la laguna. Este evento, organizado por la Fundación SOIJAr (Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Argentina), no solo promueve la excelencia artística, sino que también refuerza el compromiso con la inclusión social a través de la música, consolidando a la ciudad como un referente nacional en el ámbito orquestal.

En la edición de 2026, el festival presentará por primera vez tres agrupaciones surgidas del propio encuentro: la Orquesta Infantil del Festival, integrada por ciento treinta niños y niñas de entre nueve y quince años; la Filarmónica SOIJAr, compuesta por ochenta multiplicadores formados en la Metodología Orquesta-Escuela y referentes pedagógicos de sus comunidades; y la Orquesta Juvenil del Festival, que reunirá a ciento treinta jóvenes músicos de dieciséis a veintiún años. Los conciertos principales, programados para los días ocho, nueve y diez de enero, serán de acceso libre y gratuito, y contarán con la participación de grandes artistas invitados, transformando el atardecer frente a la laguna en una experiencia sonora y visual única.

Desde su institucionalización en 2023, en alianza con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, “El Festival” ha fortalecido su papel como espacio clave para la formación continua de jóvenes músicos y líderes orquestales. Además, ha contribuido a posicionar a Chascomús como un destino turístico que suma a sus atractivos naturales una programación artística de primer nivel. A lo largo de sus ediciones anteriores, el evento ha contado con la participación solidaria de figuras como los directores orquestales Guillermo Scarabino, Carlos Vieu y Ezequiel Fautario; voces líricas como Alejandra Malvino, Enrique Folger y Ricardo Crampton; músicos destacados como Rafael Gintoli y Xavier Inchausti; y reconocidos exponentes de la música popular, entre ellos Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Juan Carlos Baglietto, Nico Sorín y The Beats.

El encuentro, que cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Chascomús, reunirá a representantes de doscientos programas inscriptos, incluyendo núcleos orquestales, bandas, conservatorios e institutos de las veinticuatro jurisdicciones argentinas. Durante una semana, plazas, paseos y escenarios naturales de la ciudad se convertirán en puntos de encuentro entre vecinos, visitantes y jóvenes músicos, promoviendo el turismo cultural y el disfrute del espacio público.

Desde su primera edición en 2005, la Fiesta Federal de las Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina se ha consolidado como un evento de alcance nacional, sirviendo de espacio de encuentro, formación y expresión para miles de jóvenes músicos. En 2016, el Congreso de la Nación declaró a Chascomús como Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles (Ley Nacional 27.422), reconociendo su papel central en el desarrollo de este movimiento cultural y pedagógico.

La propuesta del Festival SOIJAr integra la música con el paisaje, la arquitectura y la vida comunitaria de Chascomús, potenciando el vínculo entre educación, arte, naturaleza y turismo. La ciudad se transforma así, durante esos días, en un escenario donde la música se convierte en un instrumento de transformación social y encuentro colectivo.

