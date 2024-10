¿Por qué los trabajadores de EE.UU. viven entre el agotamiento y el estrés?

El libro del día: "Over Work", de Brigid Schulte

Basado en medidas formales como el crecimiento del PIB y el desempleo, la economía de EE. UU. está funcionando bien. ¿El trabajador estadounidense? No tanto. Los consumidores aún resienten la herencia de la histórica inflación mientras intentan cubrir necesidades esenciales, ya sea alimentación, vivienda o cuidado infantil. Las huelgas laborales, que protestan por la erosión a largo plazo de los salarios y beneficios, han afectado a industrias desde Hollywood hasta el transporte marítimo. Además, el debate sobre el regreso a la oficina, que ha estado en curso desde la pandemia, ha dividido a la alta dirección del personal de base.

“El trabajo no ha estado funcionando para demasiadas personas durante demasiado tiempo”, declara Brigid Schulte al inicio de Over Work: Transforming the Daily Grind in the Quest for a Better Life (Sobre el Trabajo: Transformando la Rutina Diaria en la Búsqueda de una Vida Mejor). Es un tratado ambicioso que relaciona estos desarrollos en una gran teoría unificadora para explicar por qué tantos estadounidenses están agotados y estresados. Más que una crítica cultural, llama a repensar audazmente que se puede resumir en tres premisas.

Primero, quiere que dejemos de asumir que el trabajo formal merece remuneración mientras que el trabajo informal que gestiona la vida familiar no lo merece. Esa división impone un impuesto masivo e inequitativo a los estadounidenses (todavía mayoritariamente mujeres) que manejan la mayor parte de las tareas de cuidado, y los costos se extienden a la macroeconomía. Por ejemplo, algunos argumentan que la baja inversión de EE. UU. en cuidado infantil y la falta de una garantía federal de licencias pagadas ahorra dinero de los impuestos. Pero estas decisiones políticas también deprimen la participación de las mujeres en la fuerza laboral de EE. UU., impidiendo que millones de posibles trabajadoras ganen salarios, hagan crecer la economía y devuelvan esos impuestos.

Las mujeres manejan la mayor parte de las tareas de cuidado (REUTERS/Eva Plevier)

En segundo lugar, culpa a las empresas por obsesionarse con métricas rígidas como las horas trabajadas o el tiempo en la oficina en lugar de la productividad y la felicidad del trabajador. Basándose en el principio de los rendimientos decrecientes -cuanto más trabajas después de cierto punto, menos eficiente eres- señala experimentos reales como la jornada laboral más corta que sugieren que podemos trabajar de manera más inteligente mientras vivimos mejor.

En tercer lugar, argumenta que la pandemia sacudió nuestro pensamiento de manera radical -no solo sobre dónde realmente necesitan estar las personas para sus trabajos, sino también sobre cómo el gobierno puede ayudar a la gente en circunstancias desesperadas- en este caso, la recesión en la primavera de 2020. No fue solo el trabajo híbrido y remoto lo que dio a millones de personas cuidadoras una flexibilidad preciosa; el aumento en los recursos públicos -desde Medicaid hasta subsidios para el cuidado infantil y ayudas alimentarias- mostró cómo las herramientas políticas robustas pueden abordar males de larga data como la pobreza infantil y llevar a más personas a la fuerza laboral.

Schulte, una exreportera del Washington Post que ahora dirige el Better Life Lab en el think tank New America, no oculta sus inclinaciones progresistas. Pero también insiste en que no es una soñadora utópica mirando hacia Escandinavia. En un capítulo sobre el experimento de Islandia con una jornada laboral más corta, se puede casi escuchar un suspiro: “Islandia no es perfecta”, escribe. “Y Estados Unidos no es ni será jamás Islandia. Lo sé.” El punto, dice, es ver qué lecciones sobre el cambio ofrece.

Islandia posee una jornada laboral más corta (Getty)

Con ese fin, cuenta historias de personas reales, algunas atrapadas en el ciclo vicioso de trabajo excesivo, otras tratando de marcar la diferencia, con una generosa dosis de datos para reforzar su caso. (Además de aproximadamente 100 páginas de notas al pie, ofrece dos apéndices sobre soluciones). Podemos equilibrar mejor la vida y el trabajo, sostiene, porque se ha hecho.

Lecciones en casa y en el extranjero

Schulte tiene mucho que decir sobre desafíos bien conocidos, como la crisis de los costos del cuidado infantil que se disparan. Pero también destaca las patologías del lugar de trabajo en EE. UU. que impulsan la desigualdad y el agotamiento y que reciben menos atención. Un ejemplo es la proliferación del trabajo por turnos impredecible, resultado de que las empresas usen un algoritmo para decidir qué empleados trabajarán cuándo, con poca antelación, dejando a muchos trabajadores mal pagados incapaces de planificar el cuidado infantil, organizar el transporte o incluso dormir regularmente, por no hablar de aprender nuevas habilidades y avanzar.

Aunque muchas empresas ven esto como una innovación para ahorrar en mano de obra, imponen el verdadero costo a una fuerza laboral exhausta y perpetuamente subcalificada que está en constante cambio, afirma Schulte. El único punto positivo: en los últimos años, algunas ciudades han comenzado a tomar medidas, incluidas Los Ángeles, San Francisco y Filadelfia, como parte de un movimiento más amplio para mejorar los salarios y las condiciones de los trabajadores.

Brigid Schulte

También critica la obsesión corporativa con una fuerza laboral “enfocada” y de bajos salarios, que ignora los subsidios públicos de facto que ayudan a los trabajadores a mantenerse a flote cuando el sueldo no es suficiente. Las empresas pueden ahorrar dinero, señala, pero el contribuyente paga la factura; un estimado del gobierno estadounidense, publicado en 2020, indicó que el 70 por ciento de los beneficiarios de cupones para alimentos y Medicaid trabajan a tiempo completo.

Schulte también comparte historias del extranjero, no todas alentadoras. En Japón, una cultura de trabajo excesivo extremo se manifiesta a través de las altas tasas de suicidio de la nación, o karoshi (“muerte por exceso de trabajo”). Aunque las familias que han perdido seres queridos han presionado al gobierno y a las empresas para reformar las normas laborales laxas para proteger a los trabajadores, las leyes del país aún facilitan que los empleadores acumulen horas sin supervisión o pago extra.

Más optimista es su capítulo sobre Islandia, que describe cómo la ciudad de Reikiavik hizo un cambio simple: reducir cuatro horas de la semana laboral de sus empleados y darles la libertad de elegir cuándo usarlas, con efectos positivos desproporcionados. Muchos padres canalizaron ese tiempo extra en el cuidado y otro trabajo informal, lo que a su vez permitió a las madres beneficiarse de una división del trabajo más equitativa, lo que trajo a más mujeres de regreso al trabajo de tiempo completo. Las familias tuvieron más tiempo juntas, mientras que los trabajadores eran más felices y productivos en el trabajo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia el programa Build Back Better, detenida en 2022 por el partido republicano (REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo)

Aún persiste la paradoja muy estadounidense que sobrevuela el llamado a la acción de Schulte: muchos votantes que se beneficiarían de estas reformas -especialmente la clase trabajadora blanca- ahora rechazan el partido que las propone. Ella se mantiene al margen de esta cuestión, pero señala cómo la ambiciosa legislación de Build Back Better del presidente Joe Biden, que habría aumentado la inversión pública en cuidado infantil, mejorado los salarios de los cuidadores y proporcionado por primera vez licencia familiar pagada, fue detenida en 2022 por la sólida oposición republicana y una ayuda de Joe Manchin III de West Virginia, un demócrata centrista convertido en independiente de uno de los estados más pobres del país.

Este rompecabezas está más allá de la guía práctica y fácil de usar de Schulte y puede estar mejor dejada a las legiones de politólogos que han estado debatiendo esto durante años. Pero sigue ahí este noviembre, y en las elecciones venideras, mientras los estadounidenses intentan desatascarse del exceso de trabajo.

Fuente: The Washington Post