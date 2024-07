“Might of the chain”: luchó contra el terrorismo global y da sus claves para un liderazgo efectivo

"Might of the chain", de Mike Studeman. Lecciones de liderazgo a partir de situaciones duras.

El almirante Mike Studeman, conocido por su amplia carrera en la inteligencia naval, es el autor de Might of the Chain, un libro que va más allá de un simple manual de liderazgo. Literalmente, su título se traduce por “El poder de la cadena”, pero más bien debe leérselo como “El poder equipo”.

En sus páginas, a través de una serie de anécdotas personales y lecciones aprendidas, Studeman ofrece un profundo análisis sobre lo que significa ser un líder íntegro y efectivo en el contexto moderno. Este libro no solo es relevante para aquellos en posiciones de liderazgo en el ámbito militar, sino que sus enseñanzas pueden aplicarse a cualquier ámbito profesional y personal.

El libro comienza con la premisa de que un líder debe primero trabajar sobre sí mismo antes de poder liderar a otros. En el capítulo “Starting Out, Studeman reflexiona sobre sus primeros días en la Marina y cómo estos formaron la base de su filosofía de liderazgo. ““Las pruebas de fuego pueden llegar temprano. Lo que aprendí es que las personas pueden hacer más de lo que creen que son capaces”, dice). Esta sección enfatiza la importancia de la auto-disciplina, la autenticidad y la resiliencia.

El almirante Mike Studeman.

El almirante Mike Studeman ha dedicado más de tres décadas al servicio de la inteligencia naval de los Estados Unidos- Participó en misiones críticas y operativas alrededor del mundo. Su experiencia abarca desde la Guerra del Golfo hasta la lucha contra el terrorismo global. Su conocimiento profundo de la estrategia y la inteligencia lo ha convertido en una figura respetada en su campo, y este libro es un testimonio de su compromiso con el liderazgo basado en la integridad y la excelencia.

En profundidad, Studeman reflexiona sobre cómo las pruebas difíciles, como la guerra, pueden acelerar el crecimiento personal y profesional. Comparte que, aunque la experiencia de la operación Tormenta del Desierto le produjo dudas sobre sí mismo, también se convirtió en su mayor fuente de fortaleza, enseñándole el valor de la excelencia en todo lo que uno hace.

Experiencias en el límite

En su libro, cuenta que eventos significativos, como la masacre de Tiananmen en China y la caída del Muro de Berlín, ocurrieron durante su primer año en la Marina. Es decir, resalta la rapidez con la que el mundo puede cambiar y cómo esos eventos influyeron en su perspectiva.

Studeman describe su primera asignación en una escuadrilla de aviones A-6 Intruder y cómo tuvo la oportunidad de volar en diferentes, misiones, una experiencia emocionante y formativa. Sin embargo, también menciona cómo la invasión de Kuwait por Saddam Hussein en 1990 rápidamente hizo que su trabajo se volviera serio y peligroso. Dice así: “Entonces, Saddam Hussein invadió Kuwait, el acto de agresión más significativo en el nuevo entorno posterior a la Guerra Fría. La vida se volvió seria rápidamente. Nuestro grupo de ataque de portaaviones navegó inmediatamente a través del Atlántico, pasando por el Mediterráneo y el Canal de Suez hasta nuestra estación en el caluroso Mar Rojo entre Egipto y Arabia Saudita.”

Soldados en la Guerra del Golfo. (iStock)

Las cosas se volvieron duras: el militar relata las pérdidas sufridas, incluyendo compañeros derribados y capturados, y cómo estas experiencias impactaron profundamente su sentido de responsabilidad y deber.

Herramienta 1: la integridad

La integridad es un tema central en todo el libro. Studeman argumenta que sin integridad, el liderazgo se desmorona. En el capítulo Character, dice: “Si tus decisiones se basan en una sólida integridad, tendrás éxito en la vida porque las personas se sentirán atraídas hacia aquellos que están bien anclados, que tienen una vitalidad ética y que son fundamentalmente decentes”. El autor utiliza ejemplos de su carrera para ilustrar cómo la integridad no solo inspira confianza, sino que también es crucial para tomar decisiones difíciles.

En ese sentido, Studeman menciona a líderes impresionantes con fuerte fibra moral que ha conocido a lo largo de los años, destacando especialmente a Charlie Allen como el mejor ejemplo de carácter que ha presenciado. Allen tuvo una carrera legendaria en la CIA, participando en eventos históricos desde la Crisis de los misiles en Cuba hasta la Guerra global contra el terrorismo post-11 de septiembre

Might of the chain, el poder del equipo.

Studeman subraya que el carácter es la base del liderazgo efectivo. Relata cómo Charlie Allen inspiró confianza y respeto debido a su integridad y su insistencia en hacer lo correcto por las razones correctas. Este enfoque no solo le ganó el respeto de sus colegas, sino que también inspiró una activa lealtad y seguimiento entre aquellos que lideraba.

El autor explica, también, que el carácter se manifiesta en cada hábito y decisión que tomamos, y que actuar desde una base ética implica demostrar honestidad, sinceridad, integridad y responsabilidad personal. Además, construir confianza con los demás no solo se basa en la competencia profesional, sino en la capacidad de convencer a otros de que uno es bien intencionado, justo y genuinamente preocupado por el bienestar de sus colegas

En equipo

Otra sección fundamental del libro es Shaping Your Team (Dando forma a tu equipo) donde Studeman explora cómo un líder puede influir y moldear a su equipo para alcanzar metas comunes. En el capítulo Delegating (Delegando) se destaca la importancia de la delegación efectiva y cómo esta puede empoderar a los miembros del equipo: “Empoderar a tu equipo a través de una delegación adecuada no solo mejora sus capacidades, sino que también fomenta un sentido de propiedad y responsabilidad.”

En la sección final, Transforming Your World (Transformando tu mundo) el autor amplía la perspectiva del liderazgo a un nivel más global. Aquí, Studeman discute cómo los líderes pueden influir positivamente en sus comunidades y, en última instancia, en el mundo.

Mike Studeman, el valor de la integridad y la moral para dirigir un equipo.

Y en el capítulo Decisiveness (Determinación) subraya la importancia de la toma de decisiones informadas y valientes: ““Las medidas firmes tomadas con confianza y claridad pueden guiar a las organizaciones a través de los tiempos más turbulentos”-

Hacia el mundo

Aunque el libro está escrito desde la perspectiva de un oficial naval estadounidense, las lecciones y principios que ofrece son universales y altamente relevantes para otros países. En un contexto donde varias regiones enfrentan desafíos de liderazgo y gobernanza, las ideas de Studeman sobre integridad, resiliencia y liderazgo efectivo pueden ser una fuente de inspiración y guía.

En aquellos lugares donde la confianza en las instituciones a menudo está en crisis, el enfoque de Studeman sobre la importancia de la integridad y la responsabilidad puede resonar profundamente. “Los líderes en general no están cumpliendo con sus promesas, no necesariamente porque sus filosofías políticas sean diferentes, sino porque sus actitudes, habilidades, núcleo moral, comportamiento o acciones no han estado a la altura de las expectativa”, dice Studeman. Esta observación es particularmente pertinente para muchas naciones de la región que luchan con problemas de corrupción y falta de transparencia en el liderazgo.

Conclusión

Might of the Chain es una obra que trasciende las fronteras del manual de liderazgo convencional. A través de una combinación de experiencias personales, análisis profundo y lecciones prácticas, el almirante Mike Studeman ofrece una guía completa para cualquier persona interesada en mejorar sus habilidades de liderazgo. Este libro puede servir como una herramienta valiosa para enfrentar los desafíos de liderazgo en contextos complejos y dinámicos.

La integridad, la resiliencia y la capacidad de influir positivamente en el equipo y la comunidad son temas universales que Studeman aborda con claridad y profundidad, haciendo de Might of the Chain una lectura esencial para líderes actuales y futuros en cualquier parte del mundo.