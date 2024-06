“Trust”, la serie basada en la novela del argentino Hernán Díaz, ya tiene director y protagonista

Todd Haynes será el director de “Trust”, la serie basada en la novela del argentino Hernán Díaz que protagonizará Kate Winslet (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Trust, la serie basada en la novela del argentino Hernán Díaz, avanza a paso firme. Según reveló Selomé Hailu en Variety, “Todd Haynes ha sido designado como escritor y director”. En breve se reunirán para que todo siga su curso. Jon Raymond coescribirá el proyecto y ambos serán productores ejecutivos.

Haynes dirigió Poison (1991), Safe (1995), Velvet Goldmine (1998), Far from Heaven (2002), Dark Waters (2019) y Mayo Diciembre (2023), y escribió el guion de Carol (2015). Es considerado uno de los representantes destacados del New Queer Cinema surgido en Estados Unidos en la década de 1990.

“Diaz y Winslet son productores ejecutivos junto a Haynes y Raymond, al igual que Christine Vachon y Pamela Koffler para Killer Films”, revela la periodista de Variety. No es la primera vez que Haynes trabajará con Kate Winslet y Jon Raymond: ya lo hizo en Mildred Pierce, una miniserie de 2011 basada en la novela de 1941 de James M. Cain que se estrenó en HBO.

Por ahora, lo que se sabe es que la serie es “una historia contada desde múltiples perspectivas opuestas” donde “un magnate de Wall Street de la década de 1920 amasa una fortuna repentina pero pierde a su amada esposa. Décadas más tarde, sus intentos de controlar la narrativa de su vida se ven desbaratados por un biógrafo que descubre los secretos más importantes del legendario matrimonio”.

Con su segunda novela, Hernán Díaz logró ganar el Pullitzer y convertirse en un gran bestseller. En español, "Trust" se editó bajo el título de "Fortuna"

Hernán Díaz nació en Buenos Aires en 1973, vivió en Estocolmo, ciudad en la que se exilió su familia, volvió a la Argentina para estudiar Literatura, y después se mudó a Nueva York. Con In the distance, escrita originalmente en inglés, fue finalista del prestigioso premio Pulitzer en 2018. Fue, de hecho, el primer argentino en llegar a esa instancia. Con su segunda novela, Trust, logró ganar el premio y convertirse en un gran bestseller. En español se editó bajo el título de Fortuna.

“Trust marca la tercera vez que Winslet produce de forma ejecutiva un proyecto de HBO, después de Mare of Easttown en 2021 y The Regime, que se emitió a principios de este año”, cuenta Selomé Hailu.