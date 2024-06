Vuelve “Los 7 locos” de Cristina Mucci: “Es un momento complicado, pero me motiva hacerlo

“Lo valoro mucho, siempre lo cuidé y tuve la suerte de que tuviera esta continuidad de tantos años. Ahora volvemos y mientras pueda lo voy a seguir haciendo”. La que habla, del otro lado del teléfono, es Cristina Mucci. Habla de lo que ya es un hecho: vuelve Los 7 locos. El histórico programa, que luego de 37 años fue levantado del aire de la TV Pública como nueva política de “austeridad” del gobierno de Javier Milei, revive como un ave fénix.

Los 7 locos llega al Canal de la Ciudad en el día y horario de siempre: sábados a las 12:30, y con repetición los domingos a la misma hora. El año pasado, Mucci había hecho un programa ahí: se llamaba Ciudad Literaria. “Fue un ciclo que hicimos con el apoyo de Mecenazgo, están todos los programas en YouTube. De ahí viene mi contacto con ellos”, dice en diálogo con Infobae Cultura. El director Eduardo Cura le hizo la propuesta. “Vamos con Los 7 locos, le dije, y acá estamos”.

“Este programa va contra la corriente de adonde va la tele. Por eso pienso que es tan importante que haya medios públicos, como el que voy a ir ahora, que también es público. A los medios comerciales no les interesa un proyecto así. Yo voy a hacer el mismo programa que hice siempre. Es un espacio para sentarse y conversar, para tratar de reflexionar sobre distintos temas”, agrega la autora de un libro que por este días se está reeditando: Lugones: los intelectuales y el poder en la Argentina.

Cuando se anunció que se bajaba de la Tv Pública, muchos autores lo reivindicaron. “Una pena tremenda que nos despojen de un programa como este”, escribió Claudia Piñeiro. “Lo siento muchísimo Cristina, y espero que vuelvas pronto, cuando se vayan los bárbaros”, dijo Guillermo Martínez. “Es indispensable que conservemos este espacio. Ni un paso atrás”, agregó Alejandro Tantanian. Pablo Gerchunoff definió este episodio como “la noche de la ignorancia”.

Los 7 locos empezó en Canal 13, cuando era propiedad del Estado. Después fue a la Televisión Pública, que en ese entonces se llamaba ATC. Durante el menemismo se mudó al cable por diez años, al Canal A. Y en 2001, sobre el final del gobierno de Fernando De la Rúa, volvió a la Televisión Pública. Fue un ciclo con mucha historia. Basta con recordar la polémica entre Beatriz Sarlo y David Viñas en 1997, o las recordadas entrevistas a Ricardo Piglia en 1993 y Juan José Saer en 2000.

“A mí siempre me dio trabajo. Cuando yo empecé con este programa era una cosa rarísima en los medios. Siempre hubo alguien que me apoyó y lo permitió hacer, pero tuve mucha resistencia. Eso se fue normalizando después de tantos años, pero siempre fue como ir un poco contra la corriente. Nunca los programas de libros o culturales tienen los horarios centrales ni nada por el estilo, eso está claro. Pero bueno, hay gente que es terca y sigue y sigue”, dice y sonríe.

“Somos varios, por suerte. Por eso todavía hay espacios para la cultura en los medios”, y agrega que no vivió la baja de su programa de la TV Pública como un ataque especialmente dirigido, porque “levantaron todo en el canal, no solamente los programas culturales: se levantó la programación entera diciendo no hay plata”. Pese a todo, contra viento y marea, Los 7 locos continúa. “El programa se hizo siempre, en las distintas coyunturas; me motiva hacerlo”.

“Es un desafío de llevar escritores e intelectuales a hablar, pensar; siempre lo es. Este es un momento complicado por este ataque directo a las instituciones culturales. Me preocupa el cierre del canal, sería un paso atrás muy grande, más allá de todo lo que hay que reformular, obviamente, pero ¿cerrarlo? Lo mismo con todas las demás instituciones: el Instituto de Cine, de Teatro, el Fondo de las Artes. Ahora por suerte no se habla más de cerrar. Vamos a ver cómo sigue”, concluye Mucci.