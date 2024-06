Todo lo que hay que saber sobre los Tony 2024: horario, televisión, presentadores y candidatos

Esta edición destacará las mejores producciones teatrales de la temporada 2023-2024 (Charles Sykes/Invision/AP)

Los Premios Tony llegan este domingo con un anfitrión conocido y un nuevo escenario, el Teatro David H. Koch del Lincoln Center de Manhattan. He aquí una guía sobre qué buscar y qué esperar.

¿Quién presenta?

La ganadora de un Oscar y nominada a un Tony Ariana DeBose, presentadora de las dos últimas ceremonias, regresa este año y producirá y coreografiará el número inaugural. Otros presentadores que lo han hecho varias veces son Angela Lansbury, Hugh Jackman, Neil Patrick Harris y James Corden. DeBose fue elogiado por mantener a flote el espectáculo del año pasado sin guión durante la huelga de guionistas de Hollywood.

¿Cuál es el formato?

La retransmisión principal, de tres horas de duración, se emitirá en inglés y sin subtítulos para Argentina (20 hs.), Colombia (18 hs.) y México (19 hs.)a través de la señal Film & Arts, con un programa previo gratuito -en el que se entregarán algunos premios técnicos- en Pluto TV. Ese programa previo -oficialmente llamado The Tony Awards: Act One, será presentado por Julianne Hough y Utkarsh Ambudkar. La retransmisión con subtítulos para América latina se podrá ver en Film & Arts el sábado 22.

El reparto del musical "Agua para elefantes" en Nueva York (Matthew Murphy/MurphyMade via AP)

¿Quiénes son las estrellas presentadoras?

Entre los presentadores figuran Angelina Jolie, Nick Jonas, Idina Menzel, Ashley Park, Jim Parsons, Wendell Pierce, Ben Platt, Cynthia Erivo, Jesse Tyler Ferguson, Josh Gad, Renée Elise Goldsberry, Sean Hayes, Taraji P. Henson, Julianne Hough, Jennifer Hudson, Pete Townshend, Tamara Tunie, Adrienne Warren, Patrick Wilson, Anthony Ramos, Andrew Rannells y Jeffrey Wright.

¿Qué podemos esperar?

Los elencos de los nuevos musicales y de las reposiciones interpretarán números y popurrís con la esperanza de transformar a los telespectadores en aficionados al teatro. Eddie Redmayne será el terrorífico maestro de ceremonias de Cabaret at the Kit Kat Club; Jonathan Groff, Lindsay Mendez y Daniel Radcliffe actuarán en Merrily We Roll Along y el musical Water for Elephants se convertirá en el centro de todas las miradas. También actuarán Hell’s Kitchen, Illinoise, Suffs, The Outsiders y The Who’s Tommy. En un cambio de última hora, la CBS ha dado cabida a Stereophonic, la elogiada nueva obra con música de Will Butler, ex miembro de Arcade Fire.

"Cabaret at the Kit Kat Club" es una de las grandes candidatas en los premios Tony

¿Cuáles series son las principales nominadas?

Dos espectáculos, con 13 nominaciones cada uno, exploran los orígenes de la música: la madurez de un prodigio del piano en Hell’s Kitchen y las idas y venidas para crear un álbum en la obra Stereophonic. Compiten en distintas categorías: mejor nuevo musical y mejor nueva obra de teatro.

Para vencer a Hell’s Kitchen están el musical The Outsiders”, adaptación de la novela de S. E. Hinton y la película de Francis Ford Coppola; Illinoise, adaptación escénica sin diálogos y llena de baile del álbum de Sufjan Stevens Illinois, de 2005; Suffs, basada en las sufragistas estadounidenses de principios del siglo XX, y Water for Elephants, que combina el bestseller de Sara Gruen de 2006 con elementos circenses.

Con la esperanza de tumbar a Stereophonic están Mother Play, la mirada de Paula Vogel a una madre y sus hijos que abarca desde 1964 hasta el siglo XXI; Mary Jane, el retrato humanista de Amy Herzog de una madre divorciada de un niño con graves problemas de salud; Prayer for the French Republic, comedia familiar de Joshua Harmon que aborda el sionismo, el fervor religioso y el antisemitismo; y Jaja’s African Hair Braiding, comedia de Jocelyn Bioh sobre la vida de mujeres de África Occidental que trabajan en una peluquería.

Ariana DeBose, que fue presentadora de los Premios Tony de 2023 y 2022, volverá este año para la ceremonia del 16 de junio (Charles Sykes/Invision/AP)

¿Cómo es la salud de Broadway?

Bien, pero no muy bien. Esta última temporada recaudó un total de 1.540 millones de dólares, un 2,4% menos que la anterior. Hubo 12.287.708 entradas vendidas, a la par con los datos de la temporada anterior. Pero los gastos siguen subiendo, así que las cifras planas no auguran nada bueno.

Broadway no se ha recuperado del todo desde la pandemia. La recaudación total ha bajado desde el récord de 1.800 millones de dólares de la temporada 2018-2019, la última temporada completa antes de la llegada de COVID-19, y la asistencia también ha bajado un 17%. Pero el precio medio de las entradas para la temporada que acaba de terminar fue de 125,27 dólares, alrededor de un 2% menos que los 128,43 dólares de la temporada pasada, una buena noticia para los consumidores.

Jessica Lange protagoniza "Mother play", uno de los grande sucesos de la temporada en Broadway (Foto: Joan Marcus / The Washington Post)

¿Cómo ha sido la temporada?

Hubo algunas primicias impresionantes, como Here Lies Love, con el primer reparto íntegramente filipino de Broadway, así como productores mayoritariamente filipinos, entre ellos el cantante H.E.R., el cómico Jo Koy y Apl.de.Ap, de Black Eyed Peas. Y siete actores abiertamente autistas protagonizaron How to Dance in Ohio”, un estreno en Broadway.

Hay algunas coincidencias, como que las canciones de Huey Lewis & The News suenen tanto en su espectáculo de jukebox The Heart of Rock and Roll como en un musical inconexo de Volver al futuro. Rachel McAdams, que saltó a la fama en la versión cinematográfica de The Notebook, está nominada por la obra Mary Jane, ya que la versión musical de The Notebook también opta a premios. Además, The Wiz y Wicked comparten ahora Broadway, y hay nazis tanto en Cabaret como en un musical sobre la artista Tamara de Lempicka.

“Me entusiasma la valentía. Me entusiasma que haya tantos escritores y directores y compositores interesados en explorar nuevos rincones de la narración, nuevas comunidades de las que hablar y nuevas formas de ver el mundo y nuevas formas de ver el teatro”, afirma la directora Jessica Stone, que dirigió el musical Water for Elephants.

Fuente: AP