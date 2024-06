Los premios Tony se verán en vivo en Argentina, Colombia y México

Premios teatrales Tony Awards 2024

Los Premios Tony 2024, los galardones más prestigiosos del teatro musical de Broadway, serán transmitidos en vivo y en su idioma original el domingo 16 de junio por el canal Film&Arts a las . Además, habrá una repetición con subtítulos en español el sábado 22 de junio a las 10 PM (Arg/Mex) y 8 PM horas (Col).

Esta edición destacará las mejores producciones teatrales de la temporada 2023-2024. Entre las favoritas se encuentran el musical autobiográfico de la cantante Alicia Keys, titulado Hell’s Kitchen, y la obra Stereophonic, que aborda la historia de un grupo de rock con influencias de la banda Arcade Fire.

Hell’s Kitchen y Stereophonic lideran las nominaciones a los premios Tony 2024 con 13 menciones cada una. Hell’s Kitchen se centra en la adolescencia de Alicia Keys en Nueva York, mientras que Stereophonic aborda la historia de un grupo de rock al borde de la separación. Ambas obras compiten por el premio a mejor musical, y Stereophonic también está nominada a mejor obra.

Kristoffer Diaz, Alicia Keys, Camille A. Brown y Michael Greif en la gala de nominaciones de los premios Tony, a principios de mayo de 2024 (Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz)

Le sigue de cerca The Outsiders, una adaptación de la novela homónima de S.E. Hinton y la película de Francis Ford Coppola, con 12 nominaciones. Estas producciones compiten por los principales galardones en la ceremonia del 16 de junio en el Lincoln Center for the Performing Arts de Nueva York. La ceremonia, que marca el 77 aniversario de los premios, será presentada por Ariana DeBose.

Por primera vez, Daniel Radcliffe obtiene una nominación al Tony por su trabajo en Merrily We Roll Along, en la que también actúa el nominado Jonathan Groff.

En las categorías actorales, destacan las nominaciones de Rachel McAdams como mejor actriz en una obra por su debut en Mary Jane. Las actrices de cine y televisión Sarah Paulson y Jessica Lange también fueron reconocidas por sus trabajos en Appropriate y Mother Play, respectivamente. Entre los actores nominados a mejor actor principal en una obra, sobresalen Jeremy Strong y Liev Schreiber por sus papeles en las reposiciones de Enemy of the People y Doubt: A Parable.

"Mary Jane", protagonizado por April Mathis, a la izquierda, y Rachel McAdams.

Adicionalmente, Leslie Odom Jr., ganador anterior por Hamilton, recibe una nominación en esta edición por su interpretación en Purlie Victorious. En las candidaturas de mejor actor en musical, figuran nombres como Jonathan Groff, Brian d’Arcy James y Eddie Redmayne. En la categoría de mejor reposición de obra, Appropriate lidera con ocho nominaciones, seguida por Merrily We Roll Along y Water for Elephants, ambas con siete nominaciones.

Los Premios Tony se organizan anualmente y son presentados por The Broadway League y el American Theatre Wing. Para poder ser considerado, el espectáculo debe haberse estrenado en Broadway entre el 27 de abril de 2023 y el 25 de abril de 2024. La transmisión es una de las más prestigiosas en la televisión estadounidense y es altamente esperada por los amantes del teatro musical.