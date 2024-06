El informe económico anual de la Met Opera de Nueva York revela crecimiento en la pospandemia

la Metropolitan Opera aumenta su venta de entradas al 72% y rejuvenece su audiencia (AP/Kathy Willens)

La Metropolitan Opera vendió el 72% de sus entradas disponibles esta temporada, por encima del 66% de 2022-23 y un 61% más que en su primera temporada tras la pandemia. La taquilla se mantuvo por debajo del 75% en 2018-19 y un 76% proyectado para 2019-20 antes del cierre de mediados de marzo causado por la pandemia de COVID, contó la compañía en un comunicado.“Estamos en un buen camino en términos de nuestras ventas de entradas y lo más impresionante es el hecho de que la audiencia es notablemente más joven”, dijo el gerente general del Met, Peter Gelb.

Teniendo en cuenta las entradas con descuento, el Met obtuvo el 64% de sus ingresos potenciales de taquilla, un aumento desde el 57% en 2022-23. Gelb dijo que los compradores de entradas sueltas, que suponen el 85% del público, tenían una media de 44 años y el público abonado una media de 70.

El Met retiró 40 millones de dólares esta temporada de su dotación y actualmente tiene unos 255 millones de dólares, dijo Gelb, por debajo de los 309 millones de dólares del pasado julio. El Met contrató a Boston Consulting Group para examinar la reducción de costos, la venta de entradas y la mejora de la recaudación de fondos.

J'Nai Bridges y Julia Bullock y Siman Chung, Key'mon W. Murrah y Eric Jurenas en la representación de "El Niño" de la Metropolitan Opera. (Evan Zimmerman/Metropolitan Opera)

“Ellos y nosotros calculamos que en las próximas cuatro temporadas, como resultado de sus conclusiones y recomendaciones, tendremos un giro positivo de entre 30 y 40 millones de dólares”, dijo Gelb. “No hay duda de que seguimos saliendo del agujero de la pandemia, al igual que otras compañías de ópera”.

Una reposición de la producción de 2004 de Julie Taymor de La flauta mágica de Mozart, presentada en una versión abreviada en inglés durante la temporada navideña, encabezó las 18 producciones con el 87% de las entradas disponibles vendidas. El Met ofrecerá 17 representaciones de La flauta... la próxima temporada, lo que supone un aumento respecto a las 13 anteriores.

“Hemos creado una base de público muy amplia, sobre todo de padres y abuelos que traen a sus hijos porque, como espectáculo familiar, ha sido una especie de respuesta operística a El Cascanueces, dijo Gelb, en referencia a la popular representación navideña del Ballet de la Ciudad de Nueva York. “Llena el teatro con el público del futuro”.

La soprano Lise Davidsen como Leonora y el barítono Igor Golovatenko como su hermano, Carlo, en una nueva producción de "La Forza del Destino" de Verdi (Karen Almond/Met Opera)

La puesta en escena de Turandot de Puccini por Franco Zeffirelli en 1987 fue la segunda con un 82%, seguida de una nueva puesta en escena de Carmen” de Bizet por la directora británica Carrie Cracknell con un 81%, el estreno en el Met de X: The Life and Times of Malcom X de Anthony Davis con un 78% y las reposiciones de Madama Butterfly de Puccini (75%) y La Bohème (74%) y “Nabucco” de Verdi (72%).

Entre las nuevas producciones, La Forza del Destino de Verdi (71%), Florencia en el Amazonas de Daniel Catán (68%), Dead Man Walking de Jake Heggie (62%) y El Niño de John Adams (58%). Las reposiciones de Fire Shut up in My Bones de Terence Blanchard vendieron un 65% y The Hours de Kevin Puts un 61%. La reposición de Un ballo in maschera, de Verdi, fue la que menos vendió, con un 58%.

“Estoy convencido de que vamos por el buen camino en cuanto a mezclar las presentaciones entre clásicos intemporales y obras nuevas”, afirmó Gelb. “Es la única forma en que la forma artística puede avanzar en última instancia, y tenemos que experimentar. No todo va a tener el éxito que nos gustaría”.

El cantante de ópera estadounidense Will Liverman actúa durante el ensayo general de "X: The Life and Times of Malcolm X" en la Metropolitan Opera de Nueva York (ANGELA WEISS / AFP)

El Met dijo que tuvo 84,934 nuevos compradores de boletos, frente a 75,930 en 2022-23, y alrededor del 25% de ellos asistieron a una de las seis óperas contemporáneas - y aproximadamente uno de cada 10 de ese grupo regresó para otra ópera.

El Met hizo pública su declaración de la renta del año que terminó el pasado 31 de julio, que mostró que el director musical Yannick Nézet-Séguin ganó 1.307.583 dólares, un aumento desde los 1.195.702 dólares del año fiscal anterior, y Gelb ganó 1.379.032 dólares, un aumento desde los 1.094.327 dólares. Los ingresos del ejercicio que finalizó el pasado 31 de julio ascendieron a 303,1 millones de dólares, frente a los 281,6 millones de 2022-23. Las contribuciones y subvenciones fueron relativamente iguales, 185,1 millones.

Fuente: AP