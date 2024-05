Paso a paso: la historia de la recuperación de las valiosas obras de Francis Bacon en Madrid

Cuadro de Francis Bacon valorado en 5 millones de euros y sustraído en Madrid en 2015, fue recuperado por la Policía Nacional (Video: Policía Nacional de España).

La Policía Nacional española ha recuperado la cuarta de las cinco obras de Francis Bacon (1909-1992), sustraídas en Madrid en 2015 y valoradas en torno a los 30 millones de euros. Esta recuperación representa el penúltimo capítulo de una investigación que se ha prolongado por casi una década, sobre el que se considera el mayor robo de arte contemporáneo ocurrido en España.

El 25 de junio de 2015, varias personas ingresaron en la vivienda de José Capelo, pareja y heredero del pintor irlandés Francis Bacon, ubicada en la zona de la plaza de la Encarnación de Madrid, y se llevaron cuatro retratos y un autorretrato del afamado artista. Durante este robo, también sustrajeron una caja fuerte que contenía varias colecciones de monedas, joyas y otros objetos de valor. Los delincuentes aprovecharon la ausencia de Capelo, quien en ese momento se encontraba en Londres.

Plaza de la Encarnación, en Madrid, la zona donde ocurrió el robo de las obras de Francis Bacon

El 15 de marzo de 2016, fuentes policiales confirmaron por primera vez la investigación del robo. En febrero de ese año, los investigadores recibieron un correo electrónico de una entidad privada británica que se dedica a la búsqueda de obras de arte robadas o desaparecidas. En el mensaje se informaba de la consulta realizada por un residente de Sitges, Barcelona, acerca de una de las pinturas robadas para verificar si figuraba como sustraída.

Para el 28 de mayo de 2016, la Policía anunció la detención de siete personas relacionadas con el robo. Fue el análisis de las fotografías del óleo intentado vender, lo que permitió a los investigadores dar con el modelo de cámara usado, localizar la empresa de alquiler y así identificar al arrendatario del equipo, quien resultó ser uno de los presuntos ladrones. Junto a este individuo, se arrestó a otro supuesto autor material cerca de la vivienda del primero. También se detuvo a un marchante de arte de Madrid, Cristóbal y su hijo, así como a tres personas más a quienes se les habían mostrado fotografías de las obras para evaluar su interés.

El 31 de enero de 2017, la Policía detuvo a otras tres personas vinculadas al robo, integrantes de un grupo organizado especializado en robos de viviendas y establecimientos en todo el país. Tras estas detenciones, la investigación continuó.

Tres de las cinco obras fueron recuperadas el 19 de julio de 2017, gracias a la colaboración de uno de los detenidos (Grosby Group)

El 10 de mayo de 2017, la obra Study for a portrait of José C. 1989 fue encontrada en una vivienda de Madrid, oculta bajo una construcción de madera. Poco más de un mes después, el 23 de junio de 2017, otras dos pinturas fueron halladas en un sótano de un edificio, en un cuarto de contadores.

El 19 de julio de 2017, la Policía anunció la recuperación de tres de los cinco cuadros robados gracias a la colaboración de una las diez personas detenidas durante la investigación. Estas obras fueron devueltas a su propietario, José Capelo.

En enero del 2021, el detective neerlandés Arthur Brand, conocido como “el Indiana Jones del arte”, denunció un intento de venta de los dos cuadros restantes y compartió en sus redes sociales videos y fotos que mostraban las pinturas originales. Brand advirtió: “Los socios de los ladrones originales intentan venderlos por 4 millones de euros y ya están en contacto con compradores interesados”. Haciendo públicas las imágenes, esperaba disuadir a posibles compradores.

Arthur Brand, detective y famoso buscador de obras robadas

El 26 de noviembre de 2021, un juzgado de lo Penal de Madrid condenó a una multa de 3.600 euros a cuatro individuos por intentar vender los cuadros robados, aunque no se les acusó del robo material de las obras.

El 21 de junio de 2023, Arthur Brand, en entrevista con EFE, reveló que había frustrado nuevamente el intento de venta de los dos cuadros de Bacon que aún permanecían desaparecidos. “Han hecho una pausa, creo, y ahora los están intentando vender otra vez. Hace medio año me enteré a través de un informante que tengo en Alemania de que los ofrecieron allí. Y luego alguien me llamó de un número oculto preguntándome si conocía esos Bacon y si se ofrecía una recompensa por ellos. Le dije que no había recompensa oficial, y colgaron” explicó Brand.

Finalmente, el 29 de abril de 2024, la Policía Nacional detuvo a dos personas por supuesta receptación, acreditando que los dos óleos faltantes, valorados en 5 millones de euros cada uno, habían pasado por sus manos. Según informó la policía al día siguiente, catorce personas han sido detenidas desde el inicio de la investigación en 2015. Sin embargo, a la fecha, aún falta por descubrir dónde está el quinto y último Bacon robado.

[Fotos: Madrid Film Office; Grosby Group;Niklas Hallend/AFP]