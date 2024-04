BAFICI 2024: esta la programación completa de su edición 25° aniversario

El BAFICI, el evento cinematográfico más importante de la región, está listo para deslumbrar a los amantes del cine durante 12 días consecutivos. Desde el miércoles 17 hasta el domingo 28 de abril, la Ciudad de Buenos Aires se convertirá en el epicentro del cine independiente con una oferta que abarca más de 500 funciones distribuidas en 13 salas.

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el BAFICI celebrará su cuarto de siglo con una programación excepcional que incluye una amplia variedad de películas para todos los gustos. Desde dramas intensos hasta comedias hilarantes, pasando por documentales impactantes y propuestas experimentales, el festival promete satisfacer los paladares más exigentes.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la presencia de reconocidos cineastas locales e invitados internacionales, quienes tendrán la oportunidad de presentar sus obras, interactuar con el público y participar en diversas actividades paralelas. Además, el BAFICI será el escenario de estrenos mundiales de películas que han elegido este festival como plataforma para darse a conocer ante el mundo.

El punto de encuentro principal del festival será el Teatro San Martín, que servirá como sede base para esta edición. Con funciones programadas en su sala Lugones y en las dos salas del adyacente Cultural San Martín, este emblemático espacio será el corazón del BAFICI durante los 12 días de duración. Además de proyecciones, el Teatro San Martín ofrecerá actividades especiales, clases magistrales y un área de coworking para los acreditados.

Otro aspecto destacado de esta edición será la colaboración entre el sector público y privado, con funciones programadas en salas de Cinépolis de Plaza Houssay y en el Cine Arte Cacodelphia. Esta iniciativa busca ampliar la oferta del festival y llevar el cine independiente a un público aún más diverso y amplio.

La película de apertura del BAFICI 2024 será School Privada Alfonsina Storni, una comedia dirigida por Lucía Seles y por otro lado, la película de clausura, Fuck You! El último show, dirigida por José Luis García, nos transportará al estadio Obras en 1987 en un viaje nostálgico e inolvidable.

El festival contará con tres secciones competitivas: la Competencia Internacional, la Competencia Argentina y la Competencia Vanguardia y Género. En cada una de estas secciones, tanto cortometrajes como largometrajes competirán por prestigiosos premios, demostrando la diversidad y calidad del cine independiente a nivel mundial.

Entre la extensa lista de películas programadas para esta edición, se destacan La pasión de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale, La alegría de Tomás Pernich y El ojo del monstruo de María Luján Ascúe, solo por nombrar algunas.

Además de las proyecciones, el BAFICI ofrecerá una serie de noches especiales dedicadas a películas emblemáticas, así como una sección especial para niños, conocida como BAFICITO, que incluirá una selección de películas adecuadas para toda la familia. La entrada general tendrá un costo de $1500 y para estudiantes y jubilados: $1200. Las entradas se podrán comprar de manera online a partir del 9 de abril a las 10 en web oficial y personalmente en las las boleterías de los cines del 9 al 28 de abril. Para las películas y actividades gratuitas sin reservas el ingreso es por orden de llegada y está sujeto a la capacidad de cada espacio.

Programación completa

Competencia Internacional

The Ghosts You Draw on My Back (Nikola Stojanović, Serbia, 2023, 14′)

Keep Out (Chan Tan-Lui, Hong Kong, 2024, 8′)

To Exist Under Permanent Suspicion (Valentin Noujaïm, Francia, 2024, 14′)

The Real Truth About the Fight (Andrea Slaviček, Croacia, 2023, 14′)

Competencia Oficial Argentina

Competencia Oficial Vanguardia y Género

Animales que hablan (Violeta Montoya, Argentina, 2024, 7′)

Bajo Naranja (Michael Taylor Jackson, Argentina, 2023, 85′)

Devora (Iván Rojas, Andrés Borghi, Argentina, 2024, 7′)

En el mismísimo momento (Rita Pauls, Federico Luis Tachella, Argentina, 2023, 12′)

¡Homofobia! (Goyo Anchou, Argentina, 2024, 71′)

Irondy (Noemí Fleitas Prieto, Argentina, 2024, 14′)

Henry Fonda for President (Alexander Horwath, Austria, 2024, 185′)

Boi de conchas (Daniel Barosa, Brasil, 2024, 15′)

Dona Beatriz Ñsîmba Vita (Catapreta, Brasil, 2023, 20′)

Retratos de um certo Oriente (Marcelo Gomes, Brasil, 2024, 92′)

Teen Girl Fantasy (Marisa Hoicka, Canadá, 2004, 10′)

Otra piel (Patricia Correa, Chile, 2024, 70′)

My Heart Is Going to Explode! (Jung Inhyuk, Corea del Sur, 2023, 19′)

La mujer salvaje (Alán González, Cuba, 2023, 93′)

Mamántula (Ion de Sosa, España, 2023, 48′)

Segundo premio (Isaki Lacuesta, Pol Rodríguez, España, 2024, 109′)

Lousy Carter (Bob Byington, Estados Unidos, 2023, 78′)

Why Dig When You Can Pluck (Cambria Matlow, Estados Unidos, 2024, 51′)

Highway of a Broken Heart (Nikos Kyritsis, Grecia, 2023, 11′)

That They May Face the Rising Sun (Pat Collins, Irlanda, 2023, 111′)

Lunch Woman (Tokio Oohara, Gertjan Zuilhof, Japón, 2024, 5′)

Un actor malo (Jorge Cuchi, México, 2024, 125′)

Wander to Wonder (Nina Gantz, Países Bajos, 2023, 14′)

On Plains of Larger River & Woodlands (Miguel de Jesus, Portugal, 2024, 13′)

Get Well Soon (Ian Pons Jewell, Reino Unido, 2024, 17′)

Violet Country (Mikhail Gorobchuk, Rusia, 2023, 17′)