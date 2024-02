“Los que se quedan”: una historia de tres solitarios, llena de ternura

Un solitario profesor anciano con problemas de visión entabla amistad con un joven estudiante alborotador, viven aventuras y algunas calamidades. (Universal Pictures)

Las mejores películas te enseñan a verlas en los primeros 10 minutos. En su nueva y magnífica película Los que se quedan (The Holdovers), Alexander Payne lo hace mejor que nadie, abriendo con títulos de crédito de aspecto retro que tienen el chasquido, la textura y el granulado de las películas de hace medio siglo.

Ese guiño al cine del pasado no es sólo un truco: Ambientada en la Nueva Inglaterra de los años setenta, Los que se quedan no sólo tiene el aspecto y la sensación de esa época, sino que resucita los mejores elementos de sus tradiciones narrativas. Esta historia relativamente sencilla -sobre un profesor, un estudiante y una cocinera atrapados en un internado masculino durante las vacaciones de invierno- rebosa el tipo de humor, patetismo y dramatismo que solía ser habitual antes de que la comiquería y las franquicias se apoderaran de las pantallas estadounidenses. Con Los que se quedan, Payne no sólo ha hecho una película estupenda. Ha insuflado vida a una forma cinematográfica que últimamente se ha sentido más amenazada que nunca.

“Los que se quedan” recibió tres Critics’ Choice Awards y dos Globos de Oro

Los fans de las películas de Payne -como Ciudadano Ruth, Election, Los descendientes, Sideways y Nebraska- se alegrarán de saber que Los que se quedan reúne al director con su estrella de Sideways, Paul Giamatti. Aquí, Giamatti interpreta a Paul Hunham, un profesor de clásicas crónicamente descontento que no es más que uno de los varios misántropos que Payne ha convertido en adorables, aunque gruñones, protagonistas. Cuando a Hunham le encargan que cuide de un pequeño grupo de “remanentes” durante las vacaciones, acepta su destino con malhumorada resignación. Al final, el grupo se reduce a uno: un joven rebelde y algo maleducado llamado Angus Tully, interpretado por el recién llegado Dominic Sessa en un debut excepcionalmente impresionante. Acompañados por la cocinera del colegio, Mary Lamb (Da’Vine Joy Randolph), Hunham y Tully forman una unidad familiar ad hoc a lo largo de varios días, durante los cuales pondrán a prueba su resistencia y sus suposiciones sobre los demás y, en el caso de Tully, empezarán a comprender la dinámica del privilegio no merecido.

A partir de un guión de David Hemingson, Payne pone su prodigioso talento al servicio de una historia que ha nacido para contar, con actores que infunden a cada escena el equilibrio justo de comedia y tristeza. Giamatti se apoya alegremente en la pedantería de Hunham, ya sea al servicio de una cariñosa referencia a las guerras púnicas o insultando a sus alumnos más displicentes, pero su vulnerabilidad y soledad nunca están lejos de la superficie. Del mismo modo, el papel de Holden Caulfield de Tully esconde claramente una tristeza oculta, que sale a la luz en una de las mejores escenas de la película, ambientada en un lujoso restaurante de Boston. Mary, en medio de su propio dolor, podría haber sido fácilmente marginada y mágica en un psicodrama de padre e hijo, pero Hemingson y Payne le dan un lugar de honor en una historia llena de pérdida, ternura y la riqueza de los detalles vividos.

Este proyecto representa el debut cinematográfico para el joven actor Dominic Sessa

Randolph interpreta cada momento con el matiz cómico o trágico justo, al igual que Giamatti. En Sessa, descubierta por los cineastas como miembro del club de teatro de la Academia Deerfield, una de las escuelas donde se rodó Los que se quedan, Payne ha encontrado una estrella en ciernes. Con una melena desgreñada que recuerda al JFK Jr. de la época de Andover y un rostro expresivo que parecería estar en casa en un fresco etrusco, Sessa ofrece una interpretación despierta y con los pies en la tierra, a la altura de sus mucho más experimentados compañeros de reparto. Entrar en detalles sobre las escenas que componen Los que se quedan -que, como tantas películas de Payne, incluye un viaje por carretera- sería estropear las sorpresas que el director reparte con una sincronización impecable. Basta decir que su talento para el humor cáustico, la emoción auténtica y las resoluciones narrativas plenamente satisfactorias sigue intacto.

También lo hace su don para combinar sonido, silencio y efectos visuales para construir todo un mundo: Aunque en Los que se quedan no faltan los golpes de efecto centrados en la época, la mayor parte de la música ha sido compuesta por Mark Orton, que hace guiños al folk, el jazz y el pop de la época con un efecto lírico encantador. “Silver Joy”, de Damien Jurado, es un motivo recurrente que recuerda la nostalgia invernal de los músicos Jackson C. Frank o Bert Jansch. Rodada en tonos suaves de marrones bruñidos, Los que se quedan podría describirse como la versión cinematográfica de ese par de pantalones de pana favoritos que milagrosamente aún le quedan bien: elegantes, aunque un poco desgastados en algunas partes, suavizados por el tiempo y más generosos por la vida vivida en su interior. Cascarrabias y encantadora, sin sentimentalismos y con sentimientos profundos, anárquicamente divertida y engañosamente humana, Los que se quedan probablemente sería aceptada incluso por el propio Hunham. Es una película que se siente como uno de sus clásicos perdidos, esperando pacientemente a ser encontrado cuando de alguna manera ha estado aquí todo el tiempo.

