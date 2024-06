La hilarante parodia de Steve Carell sobre los “Minions” y el multiverso de Marvel: “Será realmente magnífico”

Gru, Lucy y sus hijas Margo, Edith y Agnes dan la bienvenida a un nuevo miembro de la familia: Gru Jr, que se empeña en atormentar a su padre. Gru se enfrenta a nuevos némesis, Maxime Le Mal (Will Ferrell) y su novia Valentina (Sofía Vergara), por lo cual la familia se ve obligada a huir. (Universal Pictures)

La franquicia de Los Minions está a punto de eclipsar a universos cinematográficos consolidados según un nuevo video protagonizado por la estrella Steve Carell.

En el último video publicitario de la próxima película Mi villano favorito 4, el actor reveló una extensa lista de próximos filmes planificados para los siguientes 100 años, desde epopeyas de Mega Minion hasta cruces de multiversos e incluso algunas extravagantes musicales.

En el reciente video, Steve Carell ironiza sobre el panorama de secuelas y multiversos de Marvel. (Créditos: Universal Pictures)

Sin embargo, antes de que alguien se emocione demasiado, hay un gran problema: nada de eso es real. El clip en cuestión se trata de una parodia del actual panorama cinematográfico, donde las secuelas, precuelas y sagas se expanden sin control. En especial, es una sátira a las pizarras complejas y abarrotadas que explican el Multiverso de Marvel (MCU).

Con una línea de tiempo repleta de títulos ficticios como Mega-Minions: Electric Gru-Galoo, Mega-Minions: The Tax Write-Off, Mad Mega: Furry Road y Mega-Minions: Mega Musical On Ice, no hay duda de que esta serie épica de filmes duraría hasta 2124 en otra realidad.

En el divertido metraje publicado el 7 de junio, Carell anuncia con un tono de presentador de noticias: “Probablemente ya habrás oído hablar de los Mega Minions. Cinco Minions con un poder increíble y cero responsabilidad. Pero Mi villano favorito 4 es sólo el comienzo. Presentamos el Megaverso de Illumination. 50 historias interconectadas compartidas a través de una variedad de medios de forma irregular durante los próximos 100 años”.

La burla continúa mencionando tramas que incluyen viajes temporales y presentaciones en escenarios diversos: “Del futuro del presente, al presente del pasado, y de los escenarios de Broadway a las pistas de hielo de Florida en Jacksonville. Deberían estar emocionados. Comience su viaje al Megaverso hoy reservando sus entradas. Será realmente magnífico”, finalizó.

La campaña de "Mi Villano Favorito 4" se burla de la saturación de líneas de tiempo en el cine. (Créditos: Universal Pictures)

Un éxito casi asegurado

Illumination no necesita desesperarse por encontrar otro éxito. En 2023 cosechó grandes resultados con Super Mario Bros. La película y, más recientemente, con Garfield: Fuera de casa. Sin embargo, la que realmente cimentó su reconocimiento fueron las películas de Mi villano favorito, la cual continúa sólida a pesar de algunos tropezones menores.

La nueva entrega se posiciona como la sexta película dentro del universo, incluyendo los spin-offs de Los Minions. La trama vuelve a centrarse en Gru y su creciente familia, quienes deberán enfrentarse a nuevos supervillanos que amenazan su paz.

"Mi villano favorito 4" llega tras los éxitos de taquilla de "Super Mario Bros. La película" y "Garfield: fuera de casa" (Créditos: Universal Pictures)

En esta ocasión, él se verá desafiado por dos antagonistas: Maxime Le Mal, con la voz de Will Ferrell, y Valentina, interpretada por Sofia Vergara, conocida por su trabajo en Modern Family. Además, la llegada de un nuevo bebé a la familia de Gru promete añadir más caos y diversión, mientras los inevitables Minions siguen siendo parte integral de la acción.

“Es una continuación de la historia. Gru y Lucy [Kristen Wiig] están casados; son una familia en este momento. Es el siguiente paso en su mundo con la Liga Antivillanos y cómo se incluye a sus hijos en todo el proceso”, mencionó Carell en una conversación con Digital Spy.

Gru enfrenta nuevos villanos en la sexta entrega de "Mi villano favorito". (Créditos: Universal Pictures)

Además de los actores mencionados, la película cuenta con un elenco de voces destacadas entre los que se encuentran Pierre Coffin, Joey King, Stephen Colbert, Miranda Cosgrove, Steve Coogan, Renaud, Madison Polan, Dana Gaier y Chloe Fineman.

La dirección está a cargo del dúo conformado por Chris Renaud y Patrick Delage, con un guion a cargo de Mike White y Ken Daurio, quienes aseguran una entrega tan divertida y original como sus antecesoras.

Mi villano favorito 4 llegará a los cines de Argentina, España, México, Chile, Perú y el resto de Latinoamérica el 3 de julio de 2024. A su espera, puedes ver la primera entrega y las dos películas de Los Minions en HBO Max.