Una estrella del Manchester City está en la mira del Real Madrid: el salario que le ofrecería el equipo de Guardiola para retenerlo

Phil Foden, una joven figura que podría estar en la mira del Real Madrid (REUTERS/Hannah Mckay)

Manchester City fue uno de los animadores de la temporada en el fútbol de Europa. A pesar de perder la final de la FA Cup contra el United en el clásico y de quedar eliminados de la Champions League en manos del Real Madrid, el equipo que dirige Pep Guardiola ganó la Premier League por cuarta vez en los últimos cinco años de competencia.

A pocos días del comienzo de una nueva edición de la Eurocopa a jugarse en Alemania, la novedad de la llegada de Kylian Mbappé a la Casa Blanca era una noticia esperada por el ambiente. Pero en las últimas horas, el club español tendría la intención de avanzar en las negociaciones para sumar a otra estrella. Según indicó el diario The Sun, el delantero Phil Foden podría ser la próxima gran apuesta de Florentino Pérez.

Es por esto que desde la directiva de la institución inglesa buscarían mejorar el contrato del atacante que fue clave en la conquista de la liga y que se vestirá con la camiseta de su país para jugar el torneo de selecciones de fútbol más importante en Europa. El medio británico indicó que Foden gana una suma cercana a las 200 mil libras esterlinas por semana y eso podría verse incrementado de manera contundente.

En la actualidad, los mejores pagos del plantel del Manchester City son Kevin De Bruyne y Erling Haaland. El volante belga como el goleador noruego ganan una cifra aproximada de unos £ 375.000, misma suma que se le ofrecería al joven delantero de 24 años en un nuevo vínculo con los Ciudadanos. Hay que recordar que el nacido en la academia del conjunto de Pep Guardiola renovó su contrato en 2022 con una duración hasta junio de 2027.

El periódico británico informó que según fuentes cercanas al club que hace como local en el Etihad Stadium, la intención de la dirigencia es comenzar a trabajar en un nuevo acuerdo antes del inicio de temporada 2024-2025 para blindar a la figura que fue elegido el mejor de la Premier League y seleccionado como futbolista del año por la federación inglesa por su rendimiento.

Foden junto a Pep Guardiola en la celebración del título de la Premier League

Dicho acuerdo se extendería hasta el 2030, cuando Foden cumplirá los 30 años. Uno de los bastiones en la creación del nuevo vínculo sería que el City podría transferir a varios de sus jugadores de la actual plantilla para liberar espacio salarial y no tener inconvenientes con la Premier League.

Foden completó una gran temporada con la casaca de los Ciudadanos. Si sólo contamos su actuación individual en la liga inglesa, jugó 35 partidos en los que anotó 19 goles y repartió ocho asistencias. Si a estos números le agregamos sus otras presentaciones en torneos de Inglaterra o las competencias internacionales, los datos crecen a 27 tantos y 12 pases gol en 53 actuaciones.

Más allá del interés por el delantero inglés, otra de las figuras del campeón reinante de la Premier League que es seguido de cerca por varias potencias de Europa es Julián Álvarez. El ex River Plate es codiciado por el Atlético de Madrid del Cholo Simeone y por el Paris Saint Germain, que buscaría suplir con el argentino campeón del mundo la partida de Mbappé.

En ese sentido, el club de Manchester tendría una firme postura sobre la posible salida de La Araña en este mercado de pases. El diario Marca, de España, confirmó que por ahora desde la directiva no quieren saber nada con la partida del delantero. “La cruda realidad, a día de hoy, es que el City se niega en redondo tanto a un traspaso (algo que no entraba en los planes rojiblancos por no disponer de los 80 o 100 millones a los que se dispararía) como a una cesión, la vía más factible”, remarcaron en el periódico español.

“Aunque la falta de protagonismo y la impotencia de vivir a la sombra de Haaland son los principales argumentos que empujan a Julián Álvarez a contemplar un cambio de aires y al Atlético a explorar la fórmula que haga posible su salida, la postura del City es ahora mismo inflexible, convirtiéndose en un auténtico muro. No se escuchan propuestas por el argentino, ni desde Madrid ni del resto de clubes europeos que han pulsado su situación”, agregaron.