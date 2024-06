El sorprendente cambio físico del ex goleador más joven de España retirado a los 25 años: su jugada en un torneo de leyendas que recorre el mundo

El radical cambio físico de Xisco Nadal

Xisco Nadal, un nombre que resonó en los estadios de fútbol de España durante años, ha vuelto a la escena deportiva de una manera sorprendente. El ex delantero del Villarreal, que también dejó su huella en equipos como Levante, Hércules, Numancia y Granada, entre otros, demostró que su calidad futbolística no disminuyó a pesar de haber perdido el estado físico que mantuvo durante sus años en la élite.

Nacido en Palma de Mallorca, Nadal entró en la historia del fútbol español al convertirse en el goleador más joven de la Primera División, anotando un gol con solo 16 años y 353 días en un encuentro disputado el 15 de junio de 2003. Aunque este récord fue posteriormente superado por Iker Muniain, el impacto de Nadal en el país europeo fue innegable.

En esta ocasión, el reciente Torneo Mundial de Fútbol 7, conocido como TST 2024 celebrado en Cary (Carolina del Norte), ha sido testigo de la destreza del ex futbolista de 37 años, quien actualmente ocupa el puesto de delegado en el Submarino amarillo. Este campeonato, que ofrece más de dos millones de dólares en premios, reunió a equipos de todo el mundo, incluido uno representando al Villarreal.

En el encuentro ante el Cagliari-Como, Xisco Nadal protagonizó una de las jugadas más destacadas del torneo. A pesar de haberse retirado del fútbol profesional en 2018, Nadal demostró su habilidad innata al recuperar el balón en las cercanías del área contraria, evadir a un defensor con velocidad y vencer al arquero con una definición exquisita.

El perfil oficial del Villarreal no tardó en elogiar a su ex jugador, calificándolo como “el GOAT del torneo” en una publicación en redes sociales. Los aficionados también expresaron su admiración por Nadal, con comentarios que van desde el elogio de su habilidad hasta comparaciones físicas con leyendas como Ronaldo Nazario.

A pesar de haberse retirado a los 25 años, Nadal mostró todo su potencial en un torneo de leyendas

“A Xisco Nadal habría que ponerle una puerta a su nombre en el estadio”, comentó uno. “Sigue siendo un crack...”, escribió otro, mientras que un tercero afirmó: “Pensé que era Ronaldo Nazario”.

Este torneo, que ha atraído la atención de clubes profesionales como el Burnley, Inter de Milán, Borussia Dortmund y Bayern Múnich, también cuenta con la participación de exestrellas del fútbol como Kun Agüero, Nani, Borja Valero, Materazzi, Lucas Barrios, Kevin Grosskreutz, Felipe Santana, Giuseppe Rossi y Marcos Senna, junto con figuras del mundo de YouTube e influencers.

La historia de Xisco Nadal es una de las más relevantes en territorio español. El delantero decidió retirarse a los 25 años y volver a estar donde fue más feliz, jugando con sus amigos en torneos regionales. “No renové y la verdad es que estaba saturado del fútbol. Primero pensé en moverme solo por dinero. Tuve ofertas de Rusia y de Grecia. Llegué a firmar incluso para irme a Grecia pero llegó el momento y me puse a llorar. No quería ir”, reconoció en una entrevista con el medio levante-emv años atrás.

“Podía haber pasado tres años malos y llenar la cartera pero no soy así. Yo ahora disfruto jugando. Me insultan y me llaman gordo, y fracasado, pero disfruto, porque me gusta, y me da igual. Juego de todo, liga de empresas, veteranos o Tercera”, añadía.

“Se juntó que para mí es fundamental estar en casa, y prioricé eso al dinero. Perdí mucho, pero gané en felicidad, porque la felicidad la tenía en casa. A mí el fútbol me encanta, jugaría toda mi vida, pero el profesional no. Ves intereses extradeportivos que se imponen a los deportivos,”, sentenció.

Xisco Nadal trabaja para el Villarreal como delegado del club