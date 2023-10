Exposiciones y ediciones de coleccionista conmemoran el 400° aniversario del Primer Folio de Shakespeare

Aún sobreviven entre 200 y 300 ejemplares de la edición de finales de 1623 de "Mr. William Shakespeares Comedies, Histories & Tragedies" (REUTERS)

En el 400 aniversario del Primer Folio de Shakespeare, se exponen raros originales y las editoriales ofrecen ediciones de coleccionista de las obras de Shakespeare, incluida una que se vende por 1.500 dólares.

Los estudiosos creen que aún sobreviven entre 200 y 300 ejemplares de la edición de finales de 1623 de Mr. William Shakespeares Comedies, Histories & Tragedies. Presidido por dos amigos y antiguos colegas de Shakespeare, fallecido en 1616, el Folio garantizó la existencia de textos perdurables de Macbeth, Noche de Reyes y otras piedras angulares de la literatura occidental. En vida de Shakespeare, muchas de sus obras eran inéditas o sólo estaban disponibles en ediciones baratas de bolsillo.

“Sin el First Folio habríamos perdido un mundo de palabras”, escribe Gregory Doran, director artístico emérito de la Royal Shakespeare Company, en la introducción de The Complete Plays de Shakespeare, una nueva publicación.

Los primeros folios se han expuesto en todas partes, desde el Museo Británico hasta la Biblioteca Pública de Nueva York, y al menos dos importantes proyectos de libros conmemorarán el aniversario.

Dos importantes proyectos editoriales conmemoran el 400 aniversario del Primer Folio de Shakespeare (REUTERS/Henry Nicholls)

La Biblioteca Británica colabora con Rizzoli Books de Nueva York en Shakespeare’s First Folio: 400th Anniversary Facsimile Edition, que se presenta en un estuche. Con un precio de catálogo de 135 dólares, el libro consta de 928 páginas e incluye un folleto introductorio coescrito por Adrian Edwards, conservador jefe de las Printed Heritage Collections de la Biblioteca Británica.

El proyecto más ambicioso y exclusivo es The Complete Plays, una edición limitada de la Folio Society, una empresa londinense propiedad de sus empleados que publica volúmenes personalizados que van desde Beowulf hasta la serie Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin. La Sociedad sólo ha impreso 1.000 ejemplares de la caja de 3 volúmenes, cuyo precio de catálogo es de 1.500 dólares. Además de la introducción de Doran, la edición de Folio Society incluye un prólogo de Dame Judi Dench. Cada ejemplar está numerado a mano por el ilustrador Neil Packer.

Según la editorial, ya se han vendido más de tres cuartas partes de The Complete Plays. “En una época en la que todo parece desechable, creo que hay un buen mercado para las buenas ediciones de libros clásicos”, afirma el director editorial de la Folio Society, Tom Walker.

Según Chris Laoutaris, estudioso de Shakespeare, el First Folio fue un libro atrevido, incluso audaz, para su época, cuando este tipo de publicaciones estaban “reservadas a tratados eruditos, voluminosos textos genealógicos, libros de importancia religiosa o historiográfica, o incluso obras de monarcas”. Antes de Shakespeare, el único dramaturgo conocido que recibió tal distinción fue su contemporáneo Ben Jonson, que se honró a sí mismo con la edición de The Workes of Benjamin Jonson en 1616. Mientras que la edición del Museo Británico es relativamente asequible, la producción de la Folio Society se acerca más al mercado al que estaba destinada la versión original.

El First Folio "fue un libro audaz para su época, cuando este tipo de publicaciones estaban reservadas a tratados eruditos o libros de importancia religiosa”, según Chris Laoutaris, estudioso de Shakespeare (Foto: Claire M. L. Bourne)

“Sólo aquellos con bolsillos holgados y espacio para leerlos podían permitirse productos tan lujosos”, afirma Laoutaris, profesor asociado del Instituto Shakespeare de Stratford-On-Avon, ciudad natal del dramaturgo, y autor de Shakespeare’s Book: The Intertwined Lives Behind the Fist Folio, que salió a la venta este año. “Cuando se publicó, el Primer Folio costó más de producir que cualquier otra colección de obras de teatro de la historia hasta ese momento”.

El Folio tuvo tanto éxito que se publicó una edición actualizada, el Segundo Folio, en 1632, un Tercer Folio en 1663 y un cuarto en 1685. En el siglo XIX, el Folio original se había convertido en una valiosa pieza histórica, en parte gracias a los esfuerzos de los coleccionistas Henry y Emily Folger, y en un símbolo del poderío del Imperio Británico. Sir George Grey, que había sido gobernador colonial, creó bibliotecas en todo el mundo que incluían copias del First Folio.

“Para Grey, el First Folio representaba la cima de la cultura, pero específicamente de la cultura inglesa”, afirma Laoutaris. “Buscaba nada menos que la obliteración de la lengua y la cultura de las poblaciones nativas de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, alimentando el deseo de sustituirlas por la lengua inglesa y sus productos literarios”.

En Estados Unidos se conserva más de la mitad de las copias existentes del First Folio (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

En Estados Unidos se conserva más de la mitad de las copias existentes del First Folio, seguidas del Reino Unido y Japón, con un puñado de ediciones también en Alemania, Francia, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países. Para los anticuarios, el Primer Folio es el mayor de los premios: uno se vendió por 9,9 millones de dólares en 2020. Para los eruditos e innumerables admiradores, el Folio es secundario a las obras en sí.

“La estatura de Shakespeare, durante los últimos 400 años, es un reflejo del poder de permanencia de sus obras en el escenario mucho más que su supervivencia en una colección de obras”, dice James Shapiro, profesor de inglés y literatura comparada en la Universidad de Columbia y autor de varios libros sobre Shakespeare.

“Puede comprar un folio de Ben Jonson por unos miles de dólares; uno de Shakespeare le costará millones. La razón es simple: la notable vida posterior de sus comedias, historias y tragedias en los teatros de todo el mundo”.

