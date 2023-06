De aquí y de allá: Alberto Goldenstein reúne fotos tempranas y actuales en una muestra

Alberto Goldenstein mezcla tiempos, lugares y formatos en su nueva muestra de fotografías (Foto: Eliana Obregón / Télam S. E.)

Viajar sin otro pretexto que hacer fotos, esa es la manera que encontró Alberto Goldenstein para ver y estar en cada lugar que visita. A principios de año, mientras preparaba la muestra que acaba de inaugurar en la galería Nora Fisch en San Telmo, el artista fotógrafo se trasladó a San Juan en busca de la noche más oscura. No estaba muy familiarizado con la fotografía nocturna a cielo abierto, pero su ojo entrenado en la jungla urbana vio en eso un motivo suficiente para jugar con un género preciosista y sumar algo específico y fresco al conjunto de imágenes que reúne Usted está aquí, su primera exhibición individual después de la retrospectiva que le dedicó a su obra el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 2018.

“La experiencia de capturar el cielo fue una locura. Salí a la ruta en una noche sin luna y cuando apagué las luces del auto me sentí como en el espacio, con 360 grados de negrura a mi alrededor”, le dice a Infobae Cultura uno de los referentes de la fotografía argentina contemporánea. Con cámara digital, Goldenstein recorrió la planicie de Barreal –próxima a Pampa del Leoncito– enfrentando el viento y fallando una cantidad de veces, aunque lejos de preocuparse por el error, lo concibe como una posibilidad de resignificar las imágenes y agregar algo que falta, tanto en sus fotos como en el circuito artístico local de la fotografía en particular, tan afectado de solemnidad a veces y esmerado en no dejar ver las costuras.

"Usted esta aquí" presenta tres series fotográficas que registran los inicios y el presente del fotógrafo (Foto: gentileza Galería Nora Fisch)

“Lo mío es con flecos”, afirma Goldenstein, acortando distancias con el espectador. El curador Ariel Authier señala como ejemplo las luces de un automóvil de paso que contaminan el firmamento estrellado en una de las fotos del viaje, y esa intromisión en el cuadro se replica como gesto humorístico en el modo elegido para mostrar la inmensidad celeste: en papel desnudo, sostenido con broches; o en formato pequeño, como se exhibe otro cielo diurno de San Juan. En el centro de la galería sobresale en gran dimensión la cuenca de un río seco, con tonos grises y cobrizos casi marcianos. “Fue como volver un poco a la cosa del viajero perdido, que me encanta”, dice el fotógrafo flaneur, que desplazó sus paseos a los caminos de cordillera.

La escala de este último paisaje invita a jugar con la idea que sugiere el título de la muestra. “Vos mirás una foto y yo quiero que estés ahí. Me importa más eso y no tanto que la foto sea buena. Aspiro a que cada una de mis fotos tenga un efecto en la cabeza del espectador”, plantea Goldenstein, que luego de atravesar la pandemia quiso revitalizar la presencialidad de la fotografía. Por eso la materialidad es puesta en primer plano a través de las distintas tecnologías, formatos y tiempos que enlazan las imágenes que presenta. Además del trabajo de San Juan, integran la muestra una serie de fotos sacadas en los últimos años con la cámara de su IPhone y otra en color de Buenos Aires de mediados de los ochenta, en su mayoría inéditas y presentadas en copias analógicas.

“Vos mirás una foto y yo quiero que estés ahí. Me importa más eso y no tanto que la foto sea buena", dice Goldenstein (Foto: José Loschi)

“Siempre me interesó atravesar transversalmente los temas y el tiempo, busco que lo visual y lo histórico se relativicen y que lo que aparezca sea el fotógrafo”, explica quien fue curador de la Fotogalería del Centro Cultural Rojas de 1995 a 2019. Guardadas durante mucho tiempo, las imágenes de Buenos Aires fechadas alrededor de 1986 dialogan hoy con esas otras que todo el mundo vio meses atrás en el cine, pero también dan cuenta de las primeras incursiones en el color de un joven Goldenstein que regresaba al país después de unos años en Boston. El cambio fue radical, se había ido todavía en dictadura a estudiar, abandonando una temprana carrera de economista, y volvió en democracia como fotógrafo, con toda la tradición norteamericana en su cabeza.

En el medio, hubo algo que se rompió. Toda una época de la Argentina había quedado atrás y comenzaba otra era más leve y eufórica que ya podía entreverse en las distracciones del Italpark o los videojuegos de Lavalle. El ocio despunta en las vidrieras y los neones que atrapan la mirada del fotógrafo, aunque hay algo áspero que incomoda en los rostros y los cuerpos de esta temprana serie, todavía envueltos en el pasado. Goldenstein puede ver todo eso con perspectiva y con libertad, lo que también quiere decir: sin quejas y sin necesidad de apoyarse en el remanido blanco y negro de sus contemporáneos locales. Si hay algo característico de sus fotos, dice él, es que no afirman nada.

Goldenstein viajó a Boston a estudiar fotografía en el año 81 y regresó a la Argentina en 1984. (Foto: Alberto Goldenstein / cortesía Nora Fisch)

Para Goldenstein, lo más importante es lo que pasa en cada situación, tanto para el fotógrafo que está ahí con su cámara como para quien mira una foto. Usted está aquí señala ese encuentro, y también evoca la desorientación propia de los parques de atracciones, shoppings y otros sitios de sobreestimulación visual. “Quise aportar un poco de disparate y de incorrección. A mí el humor me importa mucho y en la fotografía sobre todo”, declara. Basta darse vuelta y advertir sobre la otra pared la inconfundible estética barrial y pop de un banner de carnicería en copla con unas rosas en maceta flúo, imagen de composición vertical que convive con otras registradas recientemente con su teléfono, donde la parte documentalista toma otro cariz.

“Para mí lo que produce este tipo de cámara y este tipo de relación con la fotografía es la idea de una foto atómica. Me permite fotografiar Buenos Aires desde la marca urbana y encontrar el detalle significativo de la porteñidad. Pero estas imágenes también trascienden un poco Buenos Aires, están ligadas a salir después del encierro y fantasear y ver el mundo, las cosas, los colores, las formas”, dice este fotógrafo 24/7. A primera vista, no asoma una idea narrativa clara como en la otra serie porteña, sin embargo cada pieza está unida a la otra y juntas trazan una conversación. Entre lo reconocible y lo enrarecido, la serie de detalles también podría dialogar con los dípticos de Japón, la muestra actual de Facundo de Zuviría en Fundación Larriviere.

"Lo que produce la cámara del celular es la idea de una foto atómica", dice Goldenstein (Foto: Eliana Obregón / Télam S. E.)

En el final del recorrido, casi oculto, llama la atención un retrato pictórico de tinte latinoamericanista. No es el tipo de foto que uno asociaría a primera vista con sus célebres retratos de artistas reunidos en Mundo del arte. “Esto es distinto pero también me interesa. Yo tengo una referente en relación a ese tipo de fotografía en Argentina que es Grete Stern. Su trabajo con los aborígenes del Chaco me parece a mí el non plus ultra del ensayo fotográfico en Argentina. Tiene esa aproximación a un tema muy manoseado con un nivel de empatía, una suavidad y una falta de statement que realmente marca algo que no lo volví a ver en la fotografía argentina con relación a ese tema”, dice Goldenstein.

La muestra de Alberto Goldenstein estará abierta hasta el 5 de agosto (Foto: gentileza Galería Nora Fisch)

La foto fue tomada en Cachi, Salta, en el año 92 y el fotógrafo recuerda con claridad la situación: “Yo dormía en una habitación que me alquilaba una verdulera en el fondo de su negocio y había un barcito cerca, con unas ventanitas muy pequeñas porque allá el sol es muy fuerte. Me senté a tomar algo y este muchacho estaba en la mesa de al lado. Entraba una luz muy baja, hermosa, y planté una cámara analógica de pocas asas encima de un vaso, porque si no avanzaba no podía tomar esa foto. Disparé rápido dos clac clac y él creo que ni se dio cuenta. Estaba completamente ajeno a lo que yo estaba haciendo, quizás un poco melancólico”.

*Usted está aquí puede visitarse, con entrada gratuita, en Nora Fisch (Avenida San Juan 701, Ciudad de Buenos Aires), de martes a viernes entre las 14 y 19, y sábados de 15 a 19, hasta el 5 de agosto.

