“Boca, mi buen amigo”, la muestra fotográfica xeneize que recorre Europa

La exposición fotográfica incluye las ciudades de Génova, Barcelona y Nápoles

La pasión del hincha de Boca Juniors. La previa, los rituales, los lazos de amistad y la familia. La fotógrafa Valentina Mella recupera toda esta experiencia en la muestra fotográfica “Boca, mi buen amigo”, para presentarla en las ciudades italianas de Génova y Nápoles, y en la española Barcelona.

Es una idea que surgió en el barrio, La Boca, para luego expandirse al exterior: “Voy a la cancha siempre de local y vivo cerca, por ende decidí llevar la cámara en la previa de cada partido y subir ese material”, destacó Mella a Infobae desde Europa. En sus fotos, según relató, retrata la pasión que despierta el club de la ribera, pero también “el estilo de vida” y la cotidianeidad que implica el “ser de Boca”, los cánticos y la euforia en las calles y en las tribunas, los rituales, la influencia y el arraigo.

“La idea es retratar la gente y los hinchas de Boca, que hacen grande al club. Si la gente no acompañara con este delirio y este amor genuino y profundo que se tiene, el club no sería grande y no podría ganar las cosas que ganó. Retratar al hincha de cualquier edad, raza y sector social que, cuando entra a la cancha de Boca, somos todos iguales porque lo único que importa es ser de Boca”, agregó la fotógrafa, y señaló que surge de “un deseo desinteresado, que termina mezclando dos pasiones y dos amores”.

Mella utiliza una combinación de técnicas fotográficas, desde cámaras digitales hasta su teléfono celular

El proyecto, que utiliza técnicas de cámara digital, cámara profesional Reflex y fotos hechas con su teléfono celular, tomó forma gracias a una sugerencia de su tía, que es gestora cultural y quien le propuso que pensara y organizara su trabajo como una muestra, para finalmente presentarla a diferentes ciudades. La primera localidad en responder el llamado fue Génova, como si la ciudad respondiera a un llamado ancestral.

“Hay un arraigo histórico con Génova, no solo por los fundadores del club, que tenían un vínculo con la ciudad. Además, se le suma que el gentilicio de Génova en el dialecto genovés es xeneize”, declaró la artista. Incluso, y a modo de celebración por los cien años de vida, Boca Juniors nombró el evento como “Xentenario”, en 2005.

La muestra fue presentada en la Sala Representativa del Palazzo Tursi, como parte de los eventos de la Capital Europea del Deporte de Génova 2024. Allí participaron también la concejala de Deportes del Ayuntamiento, Alessandra Bianchi; representantes del Comité Olímpico Italiano (CONI); y la comisaria de la exposición, Daniela Mandriotti.

Barcelona y Nápoles

Luego, la exhibición se trasladó a Barcelona, en el marco de “La expo de Boca” celebrada en la sede de Boca Juniors Barcelona y organizada por el Consulado de Boca en la ciudad catalana. Respecto a la visión de los europeos sobre el club, Mella observó: “Los europeos quieren mucho a Boca, no solo por ser conocido por todo lo que ganó, sino también por Diego Maradona”.

Finalmente, Mella cerrará su gira europea el próximo 3 de noviembre en el Scugnizzo Liberato de Nápoles, la tierra prometida en Europa de Maradona. En ese punto, la fotógrafa subrayó: “En Italia todavía hay mucho arraigo con el Diego, toda Italia valoró su decisión de jugar ahí y lo quiso, incluso la gente del norte. Diego no murió”.

El proyecto finaliza en Nápoles, reforzando la conexión emocional con Diego Maradona

“Lo interesante de estas tres muestras es que los encaré de forma diferente. En Genova fue más institucional, en Barcelona hubo más un contexto de peña, con intervenciones de camisetas antiguas, una réplica de la Copa Libertadores y notas de diarios japoneses. Mientras que en Nápoles habrá una intervención actoral de diez minutos, con textos de Galeano referidos al fútbol y en el contexto del cumpleaños y la muerte de Diego Maradona”, adelantó la expositora.

El deseo de la propia tierra

“Mi pasión por Boca nace de mis viejos, que son bosteros. Mis abuelos son italianos y se instalaron en el barrio, luego de llegar al puerto de La Boca, además de que mi tío-bisabuelo fue arquero de Boca”, relató Mella, en referencia a Emilio José ‘Chiche’ De Bari, que jugó desde la novena división hasta la primera, en donde atajó en un solo partido. Y fue suplente del histórico guardameta, Antonio Roma.

Para la fotógrafa, "Boca y Génova tienen ese contacto con el puerto y ese contacto social no tan diferencial"

También aclaró que, si bien creció en ese contexto, fue “una cuestión familiar y de arraigo barrial”, y que “ser bostera” es su forma de vida. En cuanto a las similitudes entre Génova y La Boca, confesó: “Boca y Génova tienen ese contacto con el puerto y ese contacto social no tan diferencial. Te falta un plato de comida, te lo doy, no me importa de dónde vengas y somos amigos. Y es lo que pasa cuando vas a ver a Boca, te encontrás con que no conocés a nadie, querés ir a la cancha y de repente te hacés amigos que capaz te duran para siempre”.

La artista expresó sus intenciones de concluir la muestra en Argentina, su país natal

Finalmente, como si se tratara de la carrera futbolística del propio Maradona (Génova por Boca, Barcelona y Nápoles), la fotógrafa tiene el deseo de concluir su exposición en la Argentina. “Es el lugar que me formó, estudié en la universidad pública, en Instituto Municipal de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales (IMDAFTA); además, trabajo como fotógrafa en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hay ideas, pero nada concreto”.