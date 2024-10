Sobreseyeron a los mapuches a los que Emanuel Ginóbili había denunciado por usurpación

Un cámping de Villa la Angostura que ocupó la comunidad Paicil Antriao. Foto de archivo

Siete integrantes de la conflictiva comunidad mapuche Paicil Antriao fueron sobreseídos por el juez Ignacio Pombo en la causa por usurpación que inició el ex basquetbolista Emanuel Ginóbili con el argumento de que prescribió la acción penal, aunque los intrusos todavía ocupan las 12 hectáreas en litigio.

El magistrado, almanaque en mano, aseveró que la denuncia se efectuó en 2018 y prescribió en 2023. Fin del análisis. Sin embargo, el ex deportista aún no pude recuperar la posesión de las tierras debido a que los mapuches, entre los cuales figuran varios de los que fueron beneficiados por el magistrado, aún residen en las tierras que adquirió el ex NBA.

Pombo tomó el planteo del abogado defensor de los mapuches, Luis Virgilio Sánchez, quien hizo foco en los plazos. El fiscal Adrián De Lillo fue más allá de lo que indica el calendario y opinó que el delito aún continúa, ya que la comunidad mapuche todavía reside en las tierras que adquirió el bahiense.

Los mapuches celebraron los alcances del fallo. Sin embargo, no es la única causa que los involucra, ya que tienen otros expedientes aún en trámite por la irrupción en tierras ajenas, incluso con el municipio de Villa la Angostura y con otros privados.

Uno de los privados afectados por el avance mapuche, incluso, optó por cerrar un complejo alojativo por los conflictos que durante años mantuvo con los integrantes de la lof Paichil Antriao. El municipio angosturense busca recuperar el manejo de un camping estatal, que también está en manos de la misma comunidad.

El representante del Ministerio Público Fiscal expuso que el delito sigue cometiéndose ya que el ex 5 de los San Antonio Spurs aún no pudo tomar posesión de las 12 hectáreas que compró en 2004 en el cerro Belvedere, donde ideaba un proyecto inmobiliario y turístico.

Emanuel Ginóbili, ex basquetbolista

En idéntico sentido se expresó el abogado querellante. Pombo, durante la lectura del fallo, aseguró que “los efectos del delito son permanentes, pero el despojo es un acto instantáneo”. Dijo que el delito de usurpación fue cometido en 2018 y el último acto que irrumpió la prescripción ocurrió en mayo de 2018, cuando la causa fue elevada a juicio.

Mencionó además que hubo una instancia de negociación que fracasó, tras lo cual prosiguió el proceso judicial. Pombo admitió que el fallo no iba a convencer a Ginóbili y sus abogados, aunque -a modo de consuelo- mencionó que todavía resta la instancia civil para resolver el conflicto.

El lote tiene 13 hectáreas, está ubicado en inmediaciones del lago Correntoso, sobre una de las laderas del cerro Belvedere y fue adquirido para lotearlo en 24 parcelas. Sin embargo, la irrupción de los “encapuchados” se produjo luego de esa compra y entorpeció el proyecto inmobiliario del ex jugador.

La instancia de conflicto tuvo varias etapas. En una de las últimas, que comenzó a fines de 2018, el fiscal general de Neuquén José Gerez intentó mediar en el conflicto y acercar las posturas entre las partes. El intento de mediación no prosperó, lo que llevó a la suspensión provisional del juicio, originalmente programado para febrero de 2020.

Fuentes con acceso al expediente confiaron en que el objetivo de Ginóbili es recuperar la posesión del predio usurpado, resolver el conflicto y avanzar en el desarrollo del emprendimiento. En el camino, los mapuches presentaron numerosos recursos para extender su estadía en tierras ajenas, tal como lo hicieron este año en el marco del conflicto que mantienen con el municipio local por la explotación de un camping que pertenece al estado local.

Los abogados de la querella aún no definieron los pasos a seguir. La Gremial de Abogados de la República Argentina, de la que forma parte el defensor de los mapuches, celebró el fallo de Pombo y criticó la postura del fiscal.