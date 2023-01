Ludovico Einaudi, el pianista italiano que volvió popular a la música clásica, llega a la Argentina

Ludovico Einaudi visitará la Argentina en marzo

Cuando el mundo entró en pausa con la pandemia, Ludovico Einaudi se volcó de lleno a la creación de su primer disco solista en veinte años. El resultado fue Underwater, una demostración del talento singular del músico, cultivado a lo largo de una ilustre carrera que lo llevó a formarse con los nombres más importantes del piano del mundo –Azio Corghi, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen– y a forjar un camino personalísimo que incluye bandas sonoras memorables, como las de Nomadland, de Chloe Zhao, y The Father, de Florien Zeller, así como composiciones propias que lo han llevado a lo más alto.

El italiano nacido en Turín en 1955 es el artista de música clásica con mayor cantidad de streams en la historia. Encabezando las listas de música clásica, sus creaciones “Una mattina” y “Divenire” ingresaron en las listas pop, en un hecho sin precedentes. Estos récords son el corolario natural de una vida abocada al piano. Reconocido por ser de los más eximios compositores de bandas sonoras, Einaudi reunió muchas de sus composiciones para la pantalla grande y chica en el álbum doble Cinema, lanzado en junio de 2021, que incluye sus trabajos para películas y series, como la remake de Doctor Zhivago y Los intocables.

Este lanzamiento llegó luego de las colecciones que grabó durante la pandemia: 12 songs from home, grabado en su casa, y Einaudi Undiscovered, donde reunió canciones menos conocidas, versiones diferentes de sus clásicos y algunas sorpresas. Además, lanzó su podcast Experience: The Ludovico Einaudi Story, con visitas estelares de artistas con los que ha trabajado. Pero no es lo único en lo que trabajó en estos últimos años. Einaudi viene de regalar Underwater, donde cristalizó una conversación íntima con el piano que remite al tiempo suspendido de las cuarentenas, a la fluidez sin interrupciones del mundo externo de esos meses, y ya le ha valido el premio Opus Klassik. Este último lanzamiento marca un regreso a las raíces de su sonido original, con 12 canciones emotivas y trascendentes de sonido refinado, lírico y luminoso.

El compositor y pianista italiano Ludovico Einaudi, en una fotografía de archivo. EFE/ Kote Rodrigo

Einaudi ha recorrido el mundo y ha emocionado al público en los venues más míticos tanto en lo que respecta a la música clásica como a las arenas del pop, incluyendo La Scala en Milan, el Royal Albert Hall en Londres, el Sidney Opera House en la capital australiana, el Lincoln Center de Nueva York y la Arena de Verona, por nombrar algunos. El músico también se ha embarcado en performances menos convencionales y a su vez históricas, como la vez que tocó “Elegía para el Ártico” flotando sobre el océano Ártico en una acción junto con Greenpeace, en 2016.

El concierto que brindará en la Argentina es una oportunidad única para los amantes de la música clásica de disfrutar de este artista en la cumbre de su madurez creativa. La cita para verlo será el 25 de marzo en el Teatro Gran Rex y promete ser una noche inolvidable para los amantes de la música clásica. Las entradas pueden ser adquiridas a partir del 20 de enero por Ticketek o en las boleterías del teatro. Sus fans podrán disfrutar de los estrenos en vivo de Underwater así como de un recorrido por piezas de su fructífera carrera.

