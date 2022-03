Luego de dos años, reabrió el Centro Cultural Borges ahora bajo gestión estatal

Hernán Lacunza: “El Gobierno piensa que subir impuestos no es un ajuste y que ajustar es únicamente bajar el gasto”

El economista de Juntos por el Cambio asegura que aún no se conoce cómo se cumplirá con lo prometido ante el FMI y advierte que la falta de reformas no es una buena noticia: “El gobierno se enorgullece porque no va a hacer ningún cambio laboral, ni impositivo, ni cambiario, como si todas esas cosas funcionaran bien”