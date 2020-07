–He publicado un poco empujada…Lo que sí es cierto es que me gusta escribir y me gusta dibujar. Me publicó entre otros Emecé o Sudamericana los primeros poemas y cuentos, un poco a contrapelo de mi deseo. Nunca los promoví, siempre los mantuve fuera del teatro, es cierto que Mario Vargas Llosa me hizo el prólogo con humor porque le gustó mucho. He publicado bastante, pero poca gente se ha enterado, sólo la gente que compra libros. No he hecho ningún escandalete, me gustaría que se mantuviera en un rincón. Ahora va a salir el libro Confieso que pinto, una cosa que en realidad confieso porque pinto desde que nací. Fera, una editorial moderna, de jóvenes y Daniela Davidovich, que es la que ha empujado todo este proyecto, serán los responsables. Afuera estoy poniendo cosas que son muy íntimas, como los dibujos y los cuentos. Uno de mis nietos está en Barcelona y tiene un estudio de sonido. Yo le estaba leyendo un cuento a mi marido (a él sí se los leo) y él escuchó. Entonces me dice que los publique, yo le digo que no, él me dice que lo mande a las redes, yo digo: ¿A qué redes? Abuela, tienes ahí todo para grabar, tienes a dos compañeros bárbaros que siempre te graban en tu estudio, está mi hijo, que es director y nos juntamos. Y aquí estamos. Un gran amigo que está en Londres me dijo, dame todo eso de Norma en la nube; lo llevó a Film & Arts y lo aceptaron y me lo compraron. Allí están.