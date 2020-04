-No necesariamente pionera. Hay dos maestros que me han antecedido y con los que me siento vinculada con mucho orgullo. El primero es José Rafael Lovera, cuyo discurso de orden fue sobre un tema gastronómico en la época de la colonia: la política del convite. También están sus publicaciones sobre la historia de la gastronomía en Venezuela. Es el maestro de la historia de la alimentación en el país. El segundo no ha hecho nada en la academia, pero sí en su vida personal. Es Germán Carrera Damas, que se define como un glotón ilustrado. Ha interpretado y debatido sobre la alimentación. Agregaría a otra persona que es miembro de la academia, y que además fue mi maestro en la Escuela de Antropología, el profesor Mario Sanoja, que es arqueólogo. En sus trabajos, ha trabajado el tema del origen y expansión de los alimentos. Junto a su esposa, Iraida Vargas, ha planteado el tema de la alimentación desde el punto de vista arqueológico y antropológico.