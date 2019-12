Expuesto lo anterior, me dedicaré en lo que sigue a mostrar algunas dificultades que veo en su obra, y que hablan también de algunas diferencias o reservas que encuentro frente a lo que he definido como su “programa” o propuestas de cambio/salida. El “programa” de Nun y el sentido común A partir de este apartado, y conforme a lo anunciado, voy a concentrar mi análisis en tres de las salidas imaginables, posibles, que Nun presenta en su obra, frente a la democracia desigual y cada vez más vacía de contenido, que parece ser propia de nuestra época. Me concentraré, en particular, en tres de tales “propuestas de salida” que aparecen de modo recurrente en el trabajo de Nun sobre la democracia: 1) la salida participativa; 2) la salida de los mayores controles sobre el poder, y 3) y la salida de los derechos. Como muchas de las observaciones que haré a continuación tienen que ver con “ausencias” o vacíos de respuesta que encuentro en el trabajo de Nun, quisiera distinguir aquí, de modo muy simple, entre omisiones comprensibles, y no problemáticas; y omisiones que pueden ser también comprensibles, pero que generan dificultades dentro de la argumentación que se lleva a cabo. El libro de Pepe Nun, como cualquier otro, hace un llamado al tratamiento de muchos temas importantes que, lógicamente, en el marco de su obra, no se pueden tratar exhaustivamente, o ni siquiera abordar, por falta de espacio, o por tener la atención enfocada en otros temas de relevancia similar. Desde mi punto de vista, por ejemplo, el libro no trata sobre lo que Jon Elster (2015) denominaría las “tuercas y tornillos” de algunas de sus explicaciones y propuestas, dejando a veces al lector con el gusto de “sabor a poco”, o cierta ansiedad por querer leer al autor dando cuenta de los detalles de los problemas y propuestas abordados en su texto. ¿Cómo vamos “de aquí hasta allá”? Y ¿por qué, y de qué modo, los actores de la vida social realizarán los comportamientos esperados? Muchos de estos interrogantes son relevantes pero, insisto, resulta injusto exigirle al autor que dé cuenta de todos los temas que uno hubiera querido abordar o ver abordados en el texto del caso. Otras omisiones, en cambio, pueden ser comprensibles, otra vez, dado que el autor se ha puesto como meta principal dar cuenta de otras cuestiones, pero sin embargo resultan más difíciles de aceptar, dados los propios objetivos que el libro propone. En mi opinión, Nun debería decir más, por ejemplo, sobre los distintos conceptos de democracia que logra distinguir, y dejarnos claro cuándo habla de cuál noción de democracia (i.e., democracia participativa) y cómo la define en el caso. Ahora bien, las omisiones que más me preocupan, en el contexto de Democracia, son las que tienen que ver con omisiones que llamaría problemáticas, porque ellas nos remiten a un sentido común también problemático. Quiero decir, se trata de omisiones que nos dejan a la merced de un sentido común muy cargado y, lo que es peor, indebidamente cargado. El punto de reposo de la omisión, entonces, se torna difícil de aceptar, porque él mismo se asienta en saberes supuestamente consolidados, pero finalmente difíciles de respaldar. Aquí, vamos a ver de qué modo, discutiblemente, Nun se apoya en un problemático sentido común de la izquierda, en torno a la participación, los controles y los derechos. Vamos por partes, sobre el análisis de tres de sus principales propuestas de “salida”. Participación En diversos pasajes de su libro, y ante las angustias de la vida política moderna que él describe bien, Nun se decanta por la defensa de soluciones participativas, es decir, soluciones que permitan una mayor injerencia de la ciudadanía en la gestión y decisión de los asuntos comunes. Dice en su libro, por ejemplo: “La reconstrucción del Estado y de la ciudadanía requiere se estimulen y multipliquen formas diversas de democracia directa, como las consultas populares, los referendos y los plebiscitos” (Nun, 2015: 178). Aquí veo una primera forma de estas omisiones dificultosas de las que hablaba. Y es que, según entiendo, tenemos razones tanto para defender como para resistir algunas de las propuestas participativas que la izquierda de nuestro tiempo tan recurrentemente promociona. Según entiendo, el reposar en este tipo de alternativas resulta problemático, muy en particular a la luz de las recientes experiencias participativas a las que hemos asistido, recientemente, en toda la región latinoamericana. Solo para citar algunas experiencias cercanas, piénsese en el caso de Bolivia sometiendo una Constitución de más de cuatrocientos artículos a la aprobación, por sí o por no, de parte de toda la ciudadanía. Desde un punto de vista relevante, la izquierda pudo y puede reivindicar una invitación semejante, expresada en una consulta abierta a la población. Pero, en qué sentido, efectivamente, la izquierda merece abrazar ese tipo de propuestas, que implican que cada ciudadano suscriba de modo total y sin matices –o rechace del mismo modo– un conjunto de artículos que, sin dudas, incluye propuestas muy interesantes (como las relacionadas con la integración indígena), bastante interesantes (i.e., la reivindicación de los derechos de la naturaleza), poco interesantes (i.e., formas de selección de jueces que dejan mucho margen de acción e influencia al poder de turno), y también iniciativas repudiables (i.e., las que refuerzan todavía más los ya amplios poderes del Poder Ejecutivo). Adviértase que un ciudadano medianamente responsable e interesado en política muy probablemente termina de este modo suscribiendo, con su voto, casi inevitablemente, propuestas a las que repudia; o rechazando otras que fervorosamente defiende. No se trata de responder, ligeramente, “siempre va a ser así, nunca podremos alcanzar la participación completa, tan extensa y profunda como idealmente la podríamos desear”. Se trata de que el poder político, habitualmente, tiene la capacidad de “extorsionar” a la ciudadanía, y así –bajo el manto de una propuesta participativa– nos fuerza a sostener lo que rechazamos (i.e., una reelección presidencial, o un reforzamiento de los poderes del Ejecutivo, a cambio de mayor integración indígena); o rechazar lo que queremos (en el caso inverso, por ejemplo). De ese modo, el poder de turno se jacta de “abrir” el sistema político a la participación popular, cuando lo hace de un modo que es capaz de poner a esta al servicio de sus ambiciones y necesidades. Del mismo modo, piénsese en el reciente “acuerdo de paz” en Colombia, a través del cual el gobierno del presidente Juan Manuel Santos quiso reforzar su debilitado poder, haciendo aprobar, a través de una consulta popular, el fin de la guerra (¿quién podría estar en contra de la paz?), a cambio de la suscripción de un acuerdo de más de 290 páginas. Dicho acuerdo de paz se encontraba plagado de cláusulas difícilmente aceptables (i.e., las relativas a la distribución de la tierra, las relacionadas con los derechos y privilegios de los exguerrilleros, etc.). La ciudadanía quedaba de ese modo bajo la terrible opción de (supuestamente) “rechazar la paz”, si es que no quería aceptar alguna parte central del “acuerdo”. Uno se pregunta entonces: ¿iniciativas de participación popular como las señaladas resultan oportunidades interesantes, desde el punto de vista de los valores que defiende la izquierda? ¿O se trata, más bien, de invitaciones que la izquierda debiera rechazar, para no ser objeto de una mera manipulación política? ¿No debería la izquierda, en efecto, exigir otro tipo de formas participativas, posibles y deseables, que le permitan a la ciudadanía una intervención más directa, permanente y matizada? ¿No debería la izquierda abogar por otras formas de la participación popular, asequibles, realistas, que le permitan un diálogo y un desafío más directo y estable en el tiempo con las autoridades de turno? Este último tipo de opciones, según entiendo, resultan necesarias para cualquier teórico de izquierda, pero muy especialmente para aquellos que, como Nun, se plantean –correctamente– la necesidad de salir del “gobierno de los políticos” para llegar al “gobierno del pueblo”. En resumen: defender el “gobierno del pueblo” contra el “gobierno de los políticos” puede exigir que rechacemos directamente ciertas invitaciones, demasiado presentes, demasiado habituales, a la participación política, para exigir otras formas de participación alternativas. Controles al poder Nun se manifiesta también, repetidamente, a favor del restablecimiento de los controles al poder y a favor de una expansión de estos. En su opinión, la democracia representativa no debe desaparecer, pero debe ser reemplazada por otra que dé mayor protagonismo a los ciudadanos y les permita a estos un más intenso y frecuente control sobre el poder. Dice en su libro: “Es imprescindible recuperar esa visión de la democracia como gobierno del pueblo”, lo cual –agrega– no significa “liquidar el gobierno de los políticos sino acotarlo, controlarlo y darle en los hechos mucha mayor legitimidad sustantiva que la que posee […] se trata justamente de que ambas visiones se combinen y se equilibren” (Nun, 2015: 172). Nuevamente, desde las inercias con que nos movemos en la izquierda, no es difícil suscribir la propuesta de Nun: ¿qué otra cosa podemos exigir, en situaciones institucionales como las que vivimos? Otra vez, se trata de recaer, ante las dificultades de la democracia real, en los lugares habituales hacia donde nos lleva el sentido común de la izquierda. Sin embargo, nuevamente, la propuesta de los mayores controles debe ser vista y examinada con mayor preocupación y cuidados. Para comenzar: los controles al poder fueron entendidos siempre –desde los tiempos de los escritos de El Federalista, que tanto interesaron a Nun– como “endógenos” o “internos,” y “exógenos” o “populares” (la clasificación de Guillermo O’Donnell en controles horizontales y verticales va en una dirección similar). El sistema institucional que tenemos en la Argentina, y en general en América Latina, desciende del adoptado en 1787 en Estados Unidos. Se trata de un modelo que privilegia grandemente los controles “cruzados” entre las distintas ramas del poder (i.e., veto presidencial frente a los “excesos” del Legislativo”, judicial review frente a los “excesos de la política”, juicio político, etc.). Ello, sistemáticamente, a expensas de los controles “populares”, de “abajo a arriba”, que desde el “período fundacional” norteamericano fueron reducidos a su mínima expresión, para quedar limitados, básicamente, al sufragio periódico. Agrego algo más, particularmente importante en el marco de este breve comentario. Para quienes favorecemos formas de democracia basadas en la conversación o el diálogo inclusivos –digamos así, formas de la democracia deliberativa– es relevante señalar el particular inatractivo del sistema de “frenos y contrapesos” con el que hoy contamos. Y es que este nació como un modo (digámoslo así) de evitar la guerra civil, canalizándola institucionalmente. De ahí que, como expresara James Madison en El Federalista Nº 51, se procurase dotar a cada rama de gobierno de “armas defensivas” con las que poder defenderse de los “seguros ataques de las demás”. Como señalara ya, el veto presidencial, el control judicial, los poderes legislativos de insistencia y control, el juicio político representan desde entonces algunas de las “armas defensivas” creadas, y con las que contamos, institucionalmente. El problema, sin embargo, es que ese sistema, que tal vez cumplió con su misión de ayudar a canalizar institucionalmente la guerra civil, ha perdido hoy buena parte de su sentido. Ello, muy en particular, para quienes defendemos formas participativo-deliberativas de la democracia. Para decirlo de un modo fuerte: creado para contener la guerra civil, dicho sistema institucional, obviamente, no aparece bien preparado para (algo así como) la promoción del diálogo público, el aliento o la facilitación de la conversación colectiva. Contamos con herramientas capaces de contener o frenar ciertas formas de opresión institucional, pero de ningún modo aptas para asegurar la deliberación colectiva.