"El relato se rompe ante la crisis", dice José Luis Ansaldo, y continúa: "La narrativa oficial fracasa en sus postulados, la opositora acierta el diagnóstico nefasto pero no puede hacer nada. Ambas chocan al final y no sobreviven, quedamos en una nueva situación de urgencia donde no hay relato (ni político, ni histórico, ni literario) que resista. De esa colisión de la realidad surge la nueva poesía, como pedazos rotos de un espejo imposible de juntar. Viene a ayudarnos a atravesar esa transición y cambio que presupone toda crisis. Es un refugio, una posibilidad, una flor entre los cardos".