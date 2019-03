¿Le dio miedo escribir sobre amor, un tema que nos atraviesa pero que a menudo es considerado cursi o hasta superficial en el discurso público? "Nunca me dio miedo porque soy un gran lector de perfiles y ahí siempre aparecen historias de la vida cotidiana. Me gusta escribir sobre eso así que nunca tuve miedo", responde Sinay. "Pero sí hubo mucha gente que me lo advirtió, que me dijo 'Cuidado que escribir de amor es peligroso, ya se escribió mucho sobre amor y no se puede decir nada más', pero ni me llegaron esas críticas. ¡Si el amor es el tema sobre el que todo el mundo habla! Julio Villanueva Chang, el editor de la revista Etiqueta Negra, tiene una cruzada para que se escriba más sobre temas cotidianos y dice que no hay temas moralmente superiores. O sea, escribir sobre la guerra no es mas importante que hacerlo sobre lo que está pasando en este bar. Lo importante es hacerlo bien, extraer sentido y significado de esas historias, que le dejen algo al lector, transmitirle una experiencia".