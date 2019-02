Y con esto de haber migrado, a mí mismo me surge una pregunta: ¿Qué se me dio, ahora, pasados los sesenta y cinco años por saltar a la narrativa? Me contesto que en realidad no me mudé, solo estoy agregando una habitación de trabajo y recreo a mi vieja casa del psicoanálisis. Y también pienso que le estoy dando vida a una veta primigenia: el gusto de contar me viene de familia.