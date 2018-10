El próximo 19 de octubre, el Teatro Colón ofrecerá en su salón principal la oportunidad de escuchar al legendario grupo neoyorkino, representante de la música experimental norteamericana, Bang on a can all stars, que vuelve a Buenos Aires después de cinco años de ausencia con estrenos nacionales de Ornette Coleman, Michael Gordon, Philip Glass, David Lang, Steve Martland y Julia Wolfe.