Costa Rica

Nuevo plan del Ministerio de Salud pondrá a disposición suero antiofídico en comunidades indígenas en Costa Rica

“Plan de Investigaciones Públicas en Territorios Indígenas” busca mejorar la calidad de la atención médica que brindan instituciones de salud en zonas de difícil acceso

Nuevo plan beneficiará la atención
Nuevo plan beneficiará la atención médica de pueblos indígenas, donde el acceso es complicado

Dotar a los territorios indígenas de sueros antiofídicos para la atención inmediata de personas con mordeduras de serpientes, capacitar a habitantes locales en primeros auxilios comunitarios y maniobras básicas de reanimación, así como realizar giras médicas mensuales a los EBAIS de zonas remotas, forman parte de las estrategias impulsadas por el Ministerio de Salud de Costa Rica dentro del “Plan de Investigaciones Públicas en Territorios Indígenas”.

La iniciativa busca fortalecer la atención de emergencias médicas en comunidades ubicadas en zonas de difícil acceso, además de garantizar la calidad, oportunidad y continuidad de los servicios de salud que reciben estas poblaciones históricamente rezagadas. El plan responde a una realidad marcada por limitaciones geográficas, falta de infraestructura vial y dificultades de comunicación que complican la atención médica oportuna en situaciones críticas.

Las acciones planteadas surgen a partir de una serie de mesas de diálogo interinstitucional en las que participaron el Ministerio de Salud, la Universidad de Costa Rica (UCR), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Cruz Roja Costarricense, el sistema de emergencias 9-1-1, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Grupo ICE y la Municipalidad de Talamanca. Este trabajo conjunto permitió identificar las principales brechas en la atención sanitaria y definir estrategias para su abordaje de manera articulada.

Universidad de Costa Rica proveerá
Universidad de Costa Rica proveerá el suero antiofídico.

Uno de los ejes centrales del plan es el inicio de una nueva modalidad de giras médicas mensuales a territorios indígenas de la región Caribe, particularmente al distrito de Telire, en Talamanca. Según explicó Carla Alfaro, representante de la Red de Servicios de la Región Huetar Atlántica, estas visitas periódicas representan un avance significativo para comunidades que por décadas han enfrentado dificultades para acceder a servicios de salud básicos.

“El 2 de febrero va a ser el día en que va a iniciar esta nueva modalidad de giras mensuales. La población indígena que vive en el distrito de Telire, el distrito más grande de nuestro país, abarca más de dos mil quinientos kilómetros cuadrados y cuenta con más de dos mil personas. Ni siquiera el censo está actualizado, porque es muy difícil ingresar a la zona. No hay caminos y carecemos de muchos servicios. Este es el inicio de lo que, de forma interinstitucional, podemos lograr”, señaló Alfaro.

Además de la atención médica regular, el plan contempla la implementación de un nuevo protocolo para la atención de emergencias y el rescate de pacientes, el cual permitirá una coordinación más eficiente entre las distintas instituciones, tanto por vía terrestre como aérea. Esto resulta clave en territorios donde el traslado puede tomar varias horas o incluso días, dependiendo de las condiciones climáticas y geográficas.

La capacitación de lugareños en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar también se considera un componente estratégico, ya que permite brindar atención inmediata mientras se activa el sistema formal de emergencias. De igual forma, la disponibilidad de sueros antiofídicos en puntos estratégicos busca reducir el riesgo de complicaciones graves o fallecimientos asociados a mordeduras de serpientes, un problema frecuente en estas zonas rurales.

Medicamento permitirá tratar pacientes con
Medicamento permitirá tratar pacientes con mordeduras de serpientes, situación muy común en la zona.

Para la CCSS, este esfuerzo conjunto marca un precedente en la reducción de desigualdades en el acceso a la salud. “Esto tiene como objetivo garantizar una atención oportuna, continua y equitativa en comunidades de difícil acceso. Estas acciones representan un paso histórico, nunca antes visto, en el cierre de brechas en salud y en el cumplimiento de los principios de equidad institucional”, afirmó Alexander Sánchez, gerente médico de la institución.

Las autoridades coinciden en que el éxito del plan dependerá de la coordinación sostenida entre las instituciones involucradas y del seguimiento constante de las acciones implementadas, con el fin de asegurar que los beneficios lleguen de forma efectiva a las poblaciones indígenas del país.

