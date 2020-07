“Pedimos que la gente no se junte en los espacios públicos, ni en las casas. No podemos poner a un policía a controlar en cada casa. Las reuniones son el mayor riesgo de contagio ”, enfatizó durante una entrevista realizada en CNN Radio, donde también abordó este tema. Y agregó: “Hay que reducir las reuniones. Es un día que nos tienta a todos porque hace meses que no vemos a nuestros amigos pero el virus sigue circulando y hay que evitar que se expanda”.