La rumia ansiosa puede verse eclipsada por eventos serios del mundo real que expulsan esos pensamientos y ofrecen un sentido de perspectiva. El FOMO (Fear Of Missing Out), o el miedo a perderse las cosas, ha perdido parte de su poder ahora que el alcance de las actividades que inducen la envidia se ha reducido. Todos somos muy conscientes de nuestra propia vulnerabilidad humana y está bien no estar bien y decirlo.