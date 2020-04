6- No tocar cosas. ¿Qué significa esto? No jugar con objetos que puedan tocar el suelo como pelotas, juguetes y otros objetos que pueden entrar en contacto con el SARS-CoV-2. No es recomendable sentarse en bancos, tocar carteles o buzones o cualquier otra cosa. Simplemente no se sabe quién lo tocó o cuándo o si una persona infectada tosió o estornudó en ellas. Tener el desinfectante de manos, ya sea alcohol al 70% o en gel, ayuda cuando los niños y otras personas se olvidan de estas medidas.