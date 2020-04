-Realmente no. Al principio de la pandemia no hubo coordinación entre los países. Hubo vuelos con pasajeros que estando en el aire se encontraron con que no los autorizaban a aterrizar. Ahora estamos trabajando muy cerca con IATA, OACI, ACI-LAC. El viernes tuvimos una reunión con directores de aviación civil para ponernos de acuerdo sobre cómo abrir los aeropuertos en forma ordenada y en línea con normas de la OMS. La industria aérea se preocupó en saber si hay que usar test de Covid-19, máscaras, guantes… Queremos que con estas medidas haya reciprocidad entre los países y se tomen de manera conjunta y armonizada. Pensamos hacer una apertura gradual del mercado. La salud y la seguridad están primero, por supuesto, pero el negocio no puede estar tanto tiempo parado. Las resoluciones 143 primero, y luego la 144 de la ANAC dicen que no se puede volar, básicamente; que las aerolíneas deben estar paradas hasta septiembre. Habíamos hecho todo un esfuerzo regional sobre seguridad entre los países. Claro que cada nación es soberana, pero nos preocupa la sorpresa y la falta de diálogo. En esa reunión realizada por la coordinación de OACI en el viernes 24 de abril, Argentina estuvo representada por un representante de la ANAC.