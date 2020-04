Su hija contó que, a partir del octavo día, el cuadró se agravó: “Ya no estaba muy bien. Solamente dormía y no quería comer. Ya no tenía muchas fuerzas, él no se quería ir a internar porque sabía que iba a estar solo y simplemente quería estar con nosotros. El sábado decidimos con mis hermanos y mi mamá llamar a la ambulancia para que lo vean y decidan qué hacer. Ya no tenía buen oxígeno: marcaba 83 el oxímetro. Ellos dijeron que lo mejor era internarlo y así fue: esa misma noche que llegó al sanatorio le tuvieron que poner oxígeno. Había que esperar a ver cómo reaccionaba él. Pero no fue suficiente: anoche nos avisaron que había fallecido”.