Brutal agresión a un árbitro en Salta: tras sacarle amarilla, le dio un cabezazo en la cara y le fracturó la nariz

La víctima deberá someterse a una cirugía de nariz

Un joven árbitro de la Liga Salteña recibió una brutal agresión tras sacarle tarjeta amarilla a un futbolista. Molesto por el foul cobrado en su contra, el jugador le metió un cabezazo en la cara y le fracturó el tabique. La víctima, de 27 años, ahora deberá someterse a una cirugía.

El violento episodio ocurrió el pasado sábado en el Complejo Deportivo La Loma, donde desde hace años se juega el torno de “Los Profesionales”, una categoría de fútbol senior en la que se llevan a cabo campeonatos en los que se difunden valores como el compañerismo, la solidaridad deportiva y la no violencia, informó el portal Salta Va Noticias.

El réferi, Franco Acosta, forma parte del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA) y presta servicios en la liga salteña. En declaraciones a El Tribuno relató como fue el salvaje episodio en el que el agresor, identificado como José Cardozo, le fracturó la nariz. “Este es el segundo año que dirigimos en La Loma y nunca viví un hecho similar”, lamentó.

“La agresión fue el sábado a las 13. Estaba dirigiendo el partido de Ingenieros AA e Ingenieros Químicos B, un partido de Seniors. A los 10 minutos le cobré la falta al señor José Cardozo. Le saqué amarilla y automáticamente reclamó a los gritos. Me dice que no es falta. ‘Se tira, llega tarde’. Yo estaba a 8 o 10 metros de él y vino con los brazos abiertos. No hubo insultos y así llegó hasta mi posición, por lo que pensé que seguía protestando, pero me sorprendió con un cabezazo”, contó la víctima.

La reacción del futbolista sorprendió a todos los presentes. El árbitro declaró que en ese instante escuchó que “todo el mundo decía ‘¿qué hiciste?’”. “Y yo en el suelo, ya estaba lleno de sangre”, agregó.

El predio en el que se estaba llevando a cabo el encuentro contaba con personal médico que a los pocos minutos asistió a Acosta y lo trasladó hacia un centro médico cercano donde le diagnosticaron la fractura de su nariz. “Tengo que hacerme una cirugía”, expresó el réferi que estará un tiempo alejado de las canchas.

Mientras tanto analizará si tomará acciones legales contra Cardozo. Por lo pronto comentó que se está asesorando con Jorge Royano, representante del SADRA en Salta. Al respecto del agresor, las autoridades analizan una sanción ejemplar tras su brutal comportamiento.

Tras la denuncia se espera el accionar judicial. Un caso similar reciente ocurrido en la ciudad de La Plata terminó con el agresor detenido tras agredir a un árbitro que lo había expulsado en un partido de fútbol amateur.

El agresor, identificado como Braian Milone, de 30 años, fue imputado por lesiones graves después de que la víctima -Martín G.- se sometiera a una serie de estudios médicos tras haber sido noqueada.

El incidente ocurrió el pasado 31 de marzo durante un torneo de fútbol 5 conocido como “Las Diagonales”, el cual se celebró en el complejo Wimbledon, ubicado en la localidad platense de Tolosa. En ese momento el referí dirigía uno de los encuentros deportivos, cuando fue atacado por el jugador de fútbol luego de que tomara la decisión de expulsarlo.

Según las fuentes policiales a las que accedió Infobae, el agresor le pegó una trompada al árbitro a la altura del pómulo derecho que provocó que la víctima cayera inconsciente al suelo. Frente a esto, el organizador del evento y un compañero árbitro se encargaron de trasladarlo hacia el Hospital de Gonnet para que pudiera recibir la atención médica necesaria.

Una vez que el hombre fue recibido por el personal médico, se le practicaron varios estudios, entre ellos, una tomografía y una placa de rayos x que confirmó la presencia de fisuras en la parte derecha del rostro.