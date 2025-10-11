España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre España y Colombia por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile de 2025.
En la tarde del 8 de octubre, Colombia superó 3-1 a Sudáfrica por los octavos de final de la Copa del Mundo, que se está jugando en Chile. De esta forma, los cafeteros, junto con Argentina, son los únicos países sudamericanos que siguen en competencia.
El partido entre España y Colombia se jugará el 11 de octubre de 2025 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Fiscal de Talca y se podrá ver en las pantallas del Gol Caracol, Deportes RCN y de Dsports, como también en la aplicación digital de DGO.
El árbitro del encuentro será el norteamericano Joseph Dickerson.
La selección española dirigida por Paco Gallardo, dejó en el camino a Ucrania, el 7 de octubre de 2025 en el estadio Elías Figueroa Brander por 1-0.
El gol de la “Roja” fue del delantero Pablo García (futbolista del Real Betis) al minuto 24 de partido.
Por los lados de la selección Colombia, volvió a clasificar entre los 8 mejores del mundo en la categoría Sub-20, después de su tirunfo, el 8 de octubre de 2025 ante Sudáfrica por 3-1 en el estadio Fiscal de Talca.
Con goles de Joel Canchimbo al minuto 7 y doblete de Néiser Villarreal al 63 y 90+6, los dirigidos por César Torres lograron el cupo a los cuartos de final, situación que no ocurría desde el Mundial de 2011 y que se llevó a cabo en nuestro país.