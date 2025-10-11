Deportes

España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

Los dirigidos por César Torres buscarán la clasificación entre las cuatro mejores selecciones juveniles del mundo

Por Carlos Pulido y Daniel Ospina

La "Tricolor" sueña con el
La "Tricolor" sueña con el pase a las semifinales del Mundial - crédito Europa Press / Federación Colombiana de Fútbol

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre España y Colombia por los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile de 2025.

12:01 hsHoy

Técnico de la Sub-20 afirmó estar cansado del “gracias, guerreros”, y pidió el título mundial a sus dirigidos

César Torres pidió que la prensa no “endiose” a sus jugadores, puesto que, para él, no han ganado nada

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Colombia volverá a jugar el
Colombia volverá a jugar el sábado 11 de octubre - crédito FCF

En la tarde del 8 de octubre, Colombia superó 3-1 a Sudáfrica por los octavos de final de la Copa del Mundo, que se está jugando en Chile. De esta forma, los cafeteros, junto con Argentina, son los únicos países sudamericanos que siguen en competencia.

11:47 hsHoy

“La Tricolor” sueña con hacer venganza

La "Tricolor" sueña con volver
La "Tricolor" sueña con volver a las semifinales del campeonato mundial de la categoría, pero para ello, tendrá que vencer a su verdugo hace 22 años en Emiratos Árabes Unidos: España - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol / Javier Torres - AFP

El partido entre España y Colombia se jugará el 11 de octubre de 2025 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Fiscal de Talca y se podrá ver en las pantallas del Gol Caracol, Deportes RCN y de Dsports, como también en la aplicación digital de DGO.

El árbitro del encuentro será el norteamericano Joseph Dickerson.

La selección española dirigida por Paco Gallardo, dejó en el camino a Ucrania, el 7 de octubre de 2025 en el estadio Elías Figueroa Brander por 1-0.

El gol de la “Roja” fue del delantero Pablo García (futbolista del Real Betis) al minuto 24 de partido.

Por los lados de la selección Colombia, volvió a clasificar entre los 8 mejores del mundo en la categoría Sub-20, después de su tirunfo, el 8 de octubre de 2025 ante Sudáfrica por 3-1 en el estadio Fiscal de Talca.

Con goles de Joel Canchimbo al minuto 7 y doblete de Néiser Villarreal al 63 y 90+6, los dirigidos por César Torres lograron el cupo a los cuartos de final, situación que no ocurría desde el Mundial de 2011 y que se llevó a cabo en nuestro país.

