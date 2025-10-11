España vs. Colombia EN VIVO: cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025

En la tarde del 8 de octubre, Colombia superó 3-1 a Sudáfrica por los octavos de final de la Copa del Mundo, que se está jugando en Chile. De esta forma, los cafeteros, junto con Argentina, son los únicos países sudamericanos que siguen en competencia.

“La Tricolor” sueña con hacer venganza

La "Tricolor" sueña con volver a las semifinales del campeonato mundial de la categoría, pero para ello, tendrá que vencer a su verdugo hace 22 años en Emiratos Árabes Unidos: España - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol / Javier Torres - AFP

El partido entre España y Colombia se jugará el 11 de octubre de 2025 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Fiscal de Talca y se podrá ver en las pantallas del Gol Caracol, Deportes RCN y de Dsports, como también en la aplicación digital de DGO.

El árbitro del encuentro será el norteamericano Joseph Dickerson.

La selección española dirigida por Paco Gallardo, dejó en el camino a Ucrania, el 7 de octubre de 2025 en el estadio Elías Figueroa Brander por 1-0.

El gol de la “Roja” fue del delantero Pablo García (futbolista del Real Betis) al minuto 24 de partido.

Por los lados de la selección Colombia, volvió a clasificar entre los 8 mejores del mundo en la categoría Sub-20, después de su tirunfo, el 8 de octubre de 2025 ante Sudáfrica por 3-1 en el estadio Fiscal de Talca.