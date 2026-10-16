Liberaron 57 animales silvestres recuperados en Medellín para su retorno a la naturaleza

Un total de 57 animales silvestres retornó a la naturaleza en el Campus Vivo de la Universidad de Medellín - crédito @Areametropol / X

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Un total de 57 animales silvestres volvió a la naturaleza en el Campus Vivo de la Universidad de Medellín, tras culminar sus procesos de recuperación en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (Cavr) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La liberación incluyó especies de aves, mamíferos y reptiles que habían ingresado al centro luego de sufrir heridas, atropellamientos, afectaciones por tráfico ilegal o conflictos derivados de la interacción con personas. Los ejemplares fueron evaluados por un equipo interdisciplinario antes de autorizar su retorno a un ambiente con condiciones apropiadas para su supervivencia.

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El grupo estuvo compuesto por un gavilán, dos cernícalos, cinco guacamayejas, nueve loras frente amarillas, una lora barbiamarilla, dos búhos rayados, cuatro azulejos, tres verdulejos, dos canarios, 20 zarigüeyas, cinco guacharacas y tres iguanas.

Las zarigüeyas integraron el grupo más numeroso de animales liberados

Las zarigüeyas representaron la mayor cantidad de individuos liberados durante la jornada. Junto con las iguanas y las distintas especies de aves, fueron trasladadas al campus universitario después de completar los procedimientos de valoración médica, alimentación y observación de conducta.

Las 20 zarigüeyas representaron la mayor cantidad de individuos liberados dentro del grupo de mamíferos, aves y reptiles - crédito @Ambientebogota / X

Los animales llegaron al Cavr gracias a avisos de habitantes del Valle de Aburrá que detectaron ejemplares heridos, vulnerables o afectados por actividades humanas. La atención incluyó la revisión de su estado físico y la evaluación de sus capacidades para alimentarse, desplazarse y responder ante las condiciones propias de la vida silvestre.

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La entidad ambiental indicó que la recuperación busca que cada ejemplar tenga posibilidades de mantenerse por cuenta propia tras su liberación. El retorno al hábitat natural solo se autoriza después de verificar que el animal ha superado las afectaciones que motivaron su ingreso al centro.

Andrés Gómez, supervisor del Cavr, señaló que la liberación se realizó en articulación con la Universidad de Medellín debido a las características del lugar. “Zarigüeyas, iguanas y algunas aves están siendo liberadas en articulación con la Universidad de Medellín, en este campus universitario que hace parte de los corredores biológicos y ecológicos acá en el territorio metropolitano”, afirmó según un comunicado oficial de la entidad.

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El campus universitario funciona como corredor biológico para aves, reptiles y mamíferos

La entidad ambiental evalúa las capacidades de alimentación y desplazamiento de los animales antes de autorizar la liberación - crédito @Areametropol / X

El Campus Vivo de la Universidad de Medellín fue elegido como escenario de liberación por sus zonas boscosas y por su función dentro de los corredores ecológicos del territorio metropolitano. De acuerdo con las autoridades, esas condiciones ofrecen un ambiente favorable para que los animales continúen su ciclo de vida fuera de cautiverio.

El lugar también permite acercar a la comunidad universitaria a la biodiversidad presente en Medellín y sus alrededores. La presencia de especies como guacharacas, loras, búhos, canarios y zarigüeyas refleja la diversidad de fauna que puede habitar en áreas conectadas con espacios naturales dentro de la ciudad.

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“Es una gran noticia desde nuestro equipo de profesionales y desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para que estos animales sigan cumpliendo su función biológica y ecológica”, agregó Gómez.

Las especies liberadas cumplen distintas funciones en los ecosistemas. Las aves pueden participar en la dispersión de semillas y en el control de poblaciones de insectos, mientras que mamíferos como las zarigüeyas intervienen en procesos ecológicos vinculados con la alimentación de otras especies y el aprovechamiento de materia orgánica.

Más de 4.000 animales silvestres fueron reintroducidos o reubicados en 2026

La autoridad ambiental dispuso una línea telefónica las 24 horas para recibir reportes sobre fauna silvestre en peligro - crédito @Areametropol / X

La liberación de los 57 ejemplares forma parte de las acciones de conservación y manejo de fauna silvestre que desarrolla el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en convenio con la Universidad CES.

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Durante 2026, la autoridad ambiental ha reintroducido y reubicado más de 4.000 animales silvestres en distintos puntos del territorio. Estas intervenciones abarcan animales que requieren recuperación antes de regresar a su hábitat, así como ejemplares que deben ser trasladados a sitios más adecuados para evitar riesgos.

El trabajo del Cavr recibe casos relacionados con tráfico de fauna, tenencia ilegal, accidentes viales y encuentros con animales en zonas urbanas. La entidad recomendó no capturar, alimentar ni trasladar por cuenta propia a los ejemplares silvestres, ya que esas acciones pueden agravar su condición o dificultar una posterior rehabilitación.

Las personas que encuentren fauna herida, atropellada, desorientada o en situación de riesgo pueden comunicarse con el Cavr a través de la línea 304 630 0090, disponible las 24 horas para llamadas y mensajes.

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