Presidencia publicó la hoja de vida de los embajadores designados de Colombia en España, Venezuela y Países Bajos: estos son los escogidos

Ellos son Carlos Felipe Mejía, Jorge Jaller y Martín Botero, escogidos para ser embajadores en España, Venezuela y Países Bajos, respectivamente - crédito Colprensa - @FNDCol/X - @boteroitaly/X

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La Presidencia de la República publicó las hojas de vida de los embajadores designados en España, Carlos Felipe Mejía; Jorge Jaller, en Venezuela, y Martín Botero, en Países Bajos; tres nombramientos efectuados por el gobierno de Abelardo de la Espriella para esas misiones diplomáticas, consideradas estratégicas en los objetivos internacionales del actual Gobierno.

Los perfiles fueron divulgados en la tarde del miércoles 14 de octubre, según constató Infobae Colombia en la página oficial de aspirantes del despacho del jefe de Estado. Con este requisito, quedó en firme el deseo del Ejecutivo de que sean los escogidos los que lleven la representación diplomática del país, a la espera del beneplácito de los respectivos países.

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La Presidencia de la República ya publicó hojas de vida de Carlos Felipe Mejía, Jorge Jaller y Martín Botero, los designados embajadores en España, Venezuela y Países Bajos - crédito Presidencia

En el caso de Mejía, cabe destacar que el polírico caldense es agrónomo de profesión y fue senador de la República por el Centro Democrático durante dos períodos consecutivos, entre 2014 y 2022. Su carrera legislativa estuvo marcada por la oposición a los Acuerdos de Paz de La Habana, firmados en 2016, y por la presidencia de la Comisión Quinta del Senado.

El futuro representante colombiano en España se graduó en 1983 en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, en Honduras. En 2020 obtuvo una maestría en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; y en su reciente trayectoria política intentó volver al Senado sin éxito, bajo las banderas del partido de Salvación Nacional.

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Carlos Felipe Mejía fue senador del Centro Democrático entre 2014 y 2022 - crédito carlosfelipemejia/Instagram

Trayectorias empresariales y jurídicas para Venezuela y Países Bajos

Por su parte, Jaller Jaramillo, designado para encabezar la embajada en Venezuela, es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Laboral y magíster en Administración de Empresas. Su trayectoria profesional se desarrolló durante más de dos décadas en Grupo Éxito, conglomerado en el que comenzó como practicante de derecho.

En esa compañía ocupó cargos como director de Ventas y Operaciones y gerente de Gestión Comercial Textil; y entre 2022 y finales de 2024 fue vicepresidente de comercio minorista de la empresa. Jaller también fundó la consultora Glovanze, dedicada a la expansión comercial en el mercado latinoamericano, con especial atención en Venezuela, que será su nuevo destino.

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Jorge Jaller Jaramillo se ha desempeñado como actor importante en el sector privado, con presencia en el Grupo Éxito - crédito @P_de_Polombia/X

En consecuencia, su nombramiento lo ubica al frente de una de las representaciones diplomáticas colombianas con mayores vínculos comerciales regionales, y desde la que afrontará el reto de establecer interlocución con la presidencia interina de Delcy Rodríguez, pese a las diferencias ideológicas, en búsqueda del bienestar de los connacionales.

Entretanto, Botero, elegido para Países Bajos, es abogado, analista político y docente universitario colombiano radicado en Italia. Su especialidad abarca el derecho europeo y el derecho transicional, pues se graduó en Jurisprudencia en la Universidad de Siena y obtuvo un doctorado en Derecho Constitucional Europeo en la Universidad de Bolonia.

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También dirige el bufete Botero & Asociados, con presencia en Italia, España y México y está inscrito en el Consejo de los Colegios de Abogados de Europa, con sede en Bruselas, y es letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Su formación jurídica se suma a los perfiles político, empresarial y comercial de los otros dos designados para estas representaciones.

El abogado Martín Botero fue escogido como embajador de Colombia en Países Bajos, gracias a su trayectoria como jurista internacional - crédito boterooffice.com

De la Espriella también escogió embajador para Panamá

Como parte de estas representaciones diplomáticas, la administración de Abelardo de la Espriella también designó a Edgardo Tomás Jaramillo Carbonell como embajador de Colombia en Panamá, nombramiento que se hizo oficial el 14 de octubre. Jaramillo es administrador de empresas y negocios, con estudios en Florida International University.

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En su actividad profesional, el nuevo diplomático se concentró en el sector privado, con experiencia en construcción, negocios inmobiliarios, turismo y fiducia. Así pues, este perfil Integró la junta directiva de Alianza Fiduciaria entre 2010 y 2015 y participó en la junta de Camacol Atlántico durante la década de 1990; además de ser gerente regional de Pavco.