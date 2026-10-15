María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, aseguró que ‘Marcos Calarcá’ sería uno de los presuntos determinadores del asesinato del exsenador: “Me lo dijo una fuente muy fiel”

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, mencionó al excongresita Luis Alberto Albán en las versiones que lo relacionarían con el crimen de su esposo, Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa - Cámara de Representantes

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En un nuevo y fuerte pronunciamiento, María Claudia Tarazona, viuda del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, afirmó en la mañana del jueves 15 de octubre que entregará a la Fiscalía General de la Nación un mensaje recibido antes del atentado contra el excongresista, en el que una fuente no identificada atribuía al exrepresentante Luis Alberto Albán la supuesta organización de un ataque.

En declaraciones a Blu Radio, Tarazona leyó el contenido del chat que, según relató, conservó en su teléfono. Allí se menciona a Albán, conocido como Marcos Calarcá, que ocupó una curul en la Cámara por el partido Comunes, como parte de la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas Farc; al punto de expresar su molestia por lo que, a juicio de la mujer, sería el desinterés del ente investigador.

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La denunciante advirtió que se trata de una información cuya veracidad debe determinar la justicia. “Si a mí la Fiscalía me llega y me dice: ‘Mire, María Claudia, esta información no es veraz, esto no tiene ningún asidero probatorio, no se puede abrir una línea de investigación’. Perfecto”, sostuvo Tarazona en relación con el magnicidio de su exposo y exsenador, que se consumó el 11 de agosto de 2025.

El mensaje advirtió sobre un posible atentado antes del crimen y que involucra a ‘Marcos Calarcá’

Tarazona dijo que recibió la alerta dos meses antes del asesinato de Uribe Turbay. Según la transcripción leída al aire, el remitente aseguró sin titubeos que el entonces parlamentario, oriundo del Valle del Cauca, estaría fraguando el ataque, que se cometió el 7 de junio de 2025. “Ese malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacer el atentado”, leyó la mujer.

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La información agregó que la información procedía de una persona que, de acuerdo con el remitente, estaba cerca de los presuntos implicados. “Me lo dijo una fuente muy fiel, muy cercana a ellos. Yo le creo cien por ciento”, insistió Tarazona, en lo concerniente al origen de esta versión, que hasta el momento -según la versión de la viuda de Uribe Turbay- habría sido desatendida.

En la comunicación también incluía una advertencia sobre la seguridad del entonces exsenador. “Por eso le digo a usted para que tengan cuidado y para que extremen sus medidas de seguridad”, compartió la mujer en su lectura. Tarazona aseguró que, después de la muerte de su esposo, el mismo intercambio incluyó un reclamo por el dispositivo de protección, pues el atentado se llevó a cabo sin oposición alguna.

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“¿Dónde putas (sic) estaba el esquema de Miguel? Se los dije que lo iban a matar”, leyó durante la entrevista. Marcos Calarcá, en efecto, corresponde al nombre de guerra de Luis Alberto Albán, que fue representante a la Cámara luego de firmar el Acuerdo, con el que parecía ponerse fin a un conflicto de más de cinco décadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como se llamaban las Farc.