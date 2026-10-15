Colombia

Excongresistas de Comunes, incluido ‘Marcos Calarcá’, anuncian acciones legales tras señalamientos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La defensa anunció acciones ante la Fiscalía para esclarecer la información entregada por María Claudia Tarazona. Además, rechazó las acusaciones que vinculan a sus representados con el crimen

María Claudia Tarazona
María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aseguró que recibió información según la cual la orden para cometer el magnicidio habría salido del Congreso de la República - crédito REUTERS
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La firma de abogados DLH Legal Group S.A.S. anunció que asumió la representación jurídica de los excongresistas del movimiento político Comunes Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’, en medio de las declaraciones relacionadas con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

A través de un comunicado oficial dirigido a la opinión pública, la firma fijó su posición frente a los señalamientos que surgieron después de que María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, asegurara haber entregado a la Fiscalía General de la Nación información sobre un posible vínculo entre personas mencionadas en mensajes recibidos antes del atentado y la planeación del magnicidio.

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El documento, firmado por el abogado Luis Eduardo De La Hoz López, identificado con la tarjeta profesional 113.811, establece que la defensa rechaza cualquier intento de relacionar a sus representados con hechos criminales sin que exista una verificación de las pruebas por parte de las autoridades competentes.

“La justicia no puede convertirse en escenario de señalamientos, especulaciones ni condenas mediáticas”, señala la firma en el encabezado de su pronunciamiento.

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