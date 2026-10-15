El Gobierno anunció que limitará los nuevos contratos de prestación de servicios y fijará topes para los cargos de libre nombramiento, con excepciones

El Gobierno nacional estableció lineamientos de austeridad para la contratación de personal y la provisión de cargos en las entidades públicas -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Las entidades del Estado tendrán que ajustar la planeación de sus gastos de personal y contratación bajo nuevos criterios de austeridad del Gobierno nacional. Las directrices establecen porcentajes de referencia para la provisión de cargos de libre nombramiento y remoción y la programación de nuevos contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Las medidas buscan que las vinculaciones respondan a necesidades verificables y cuenten con disponibilidad presupuestal. Antes de contratar más personal, las entidades deberán evaluar si pueden atender sus funciones mediante la redistribución de cargas laborales, la movilidad interna o el aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos existentes.

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La circular plantea que la programación de nuevos contratos de prestación de servicios se oriente a un máximo del 25 %, tomando como referencia los contratos de 2025 y 2026 - crédito Procuraduría General de la Nación

Los detalles están consignados en una circular dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos y responsables de las entidades destinatarias. El documento establece límites para la planeación de nuevas vinculaciones y obligaciones de seguimiento para verificar el cumplimiento de las medidas de ahorro.

Límites para contratar personal y servicios profesionales

Uno de los puntos centrales de la circular es la orientación para la provisión de cargos de libre nombramiento y remoción. El documento señala que las entidades deberán planear la ocupación de estos puestos con criterios de austeridad y dentro de los límites establecidos para cada planta.

“Como criterio general de programación y austeridad las entidades destinatarias orientarán la previsión de los empleos de libre nombramiento y remoción de su planta global hasta un máximo equivalente al 60 % de los cargos de esa naturaleza legalmente previstos y susceptibles se provisión”, indica el texto.

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La directriz contempla excepciones para determinados cargos de alto nivel, entre ellos ministros, viceministros y directores de departamentos administrativos. La aplicación del criterio deberá considerar las condiciones previstas en la circular y la disponibilidad de recursos para cubrir las necesidades de cada entidad. Las restricciones también abarcan la planeación de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Para establecer el punto de partida, las entidades deberán calcular una línea base a partir del número y el valor total de los contratos celebrados durante 2025 y 2026.

Las entidades deberán evaluar alternativas como la redistribución de cargas laborales y el aprovechamiento del personal disponible antes de celebrar nuevos contratos - crédito Colprensa

Con esa referencia, la programación de nuevas contrataciones tendrá un límite orientador. La circular establece: “Sobre dicha línea base, la programación de nuevas contrataciones se orientará a un máximo del veinticinco por ciento (25 %), aplicando el criterio de manera que no genere una base artificialmente superior ni permita duplicidades entre vigencias. La metodología de cálculo deberá quedar documentada y ser verificable”.

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La metodología para calcular el límite deberá quedar documentada y ser verificable, con el fin de evitar que la base de referencia se infle o duplique contratos entre vigencias. Antes de contratar, las entidades deberán evaluar alternativas como redistribuir cargas laborales, movilizar personal y aprovechar los recursos disponibles. También se plantea simplificar procedimientos y recurrir a la interoperabilidad y la automatización para reducir la necesidad de nuevas vinculaciones.

Excepciones y seguimiento a las medidas de austeridad

Los topes previstos tendrán excepciones para la prestación de servicios esenciales, las labores de seguridad y protección, la atención de emergencias, los proyectos con financiación y destinación específicas y el cumplimiento de compromisos internacionales. Estas condiciones buscan que las medidas de austeridad no afecten la capacidad de las entidades para atender sus obligaciones.

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Para supervisar la aplicación de los lineamientos, los ministerios y departamentos administrativos deberán presentar reportes trimestrales con información sobre la estructura autorizada de personal, el número y valor de los contratos de prestación de servicios con personas naturales, los ahorros estimados y las medidas correctivas adoptadas. Estos datos permitirán revisar los avances y los ajustes realizados en cada sector.

Los ministerios y departamentos administrativos tendrán que presentar reportes trimestrales sobre contratación, estructura de personal, ahorros estimados y medidas correctivas - crédito VisualesIA

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) hará seguimiento a las disposiciones dentro de sus funciones de coordinación. Sin embargo, los reportes trimestrales no reemplazan las evaluaciones semestrales del gasto sujeto al plan de austeridad ni las obligaciones de seguimiento e información establecidas en el Decreto 618 de 2026, el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y las demás normas aplicables.

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