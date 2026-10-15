Durante robo a un bus del Sitp en Bogotá, pasajero se enfrentó a los delincuentes y los bajó: esto pasó

Un pasajero resultó herido con un arma blanca en la mano derecha tras intentar defender a las víctimas - crédito Secretaría de Movilidad

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Un usuario de un bus del Sitp (Sistema Integrado de Transporte Público) enfrentó a un asaltante para defender a los pasajeros durante un robo en el sur de Bogotá. El hombre sufrió una herida con arma blanca en la mano derecha durante el forcejeo.

El ataque ocurrió en el sector de El Lucero, en la localidad de Ciudad Bolívar, cuando dos hombres subieron al vehículo y comenzaron a quitarles sus pertenencias a los pasajeros.

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Uno de ellos escapó antes de que llegaran las autoridades, mientras que el otro fue retenido por los usuarios dentro del bus. La pasajera Marta relató que un joven reaccionó cuando advirtió el asalto.

“El chico que estaba detrás mío fue el que valientemente se levantó a atacarlo y a defendernos”, contó a Alerta Bogotá.

Dos hombres asaltaron a los usuarios de un bus del Sitp en el sector de El Lucero, en el sur de Bogotá - crédito Colprensa

El usuario intervino para frenar a uno de los señalados y recibió una lesión en medio de la confrontación. Otros pasajeros se sumaron a la reacción, retuvieron al hombre acusado de participar en el robo y permitieron la recuperación de pertenencias que habían sido sustraídas durante el trayecto.

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Marta afirmó que la reacción de los pasajeros fue inmediata después de que el joven enfrentó al supuesto ladrón. “Cuando él empezó a atacar al ladrón, todos nos fuimos encima para ayudarle”, relató ante el medio.

El hombre retenido fue agredido por varias personas antes de la llegada de la Policía. El segundo implicado logró huir del lugar, de acuerdo con el relato de la víctima.

Durante la intervención de las autoridades recuperaron tres teléfonos móviles. Marta indicó que los dispositivos pertenecían a ella, a otra pasajera y al joven que decidió enfrentarse al presunto asaltante.

“Le sacaron tres teléfonos móviles: el de la chica, el mío y el que le había alcanzado a robar al muchacho que lo atacó”, explicó Marta a la emisora.

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La pasajera aseguró que sufrió agresiones físicas durante el hecho. Dijo que recibió patadas en las piernas y que los moretones que quedaron en su cuerpo podían servir como prueba de lo ocurrido.

La mujer también expresó dudas sobre la utilidad de presentar una denuncia. Su preocupación se centró en que el caso pueda quedar impune, sobre todo porque uno de los hombres señalados por el robo consiguió escapar.

Las víctimas buscaban que las autoridades conocieran el caso, mientras el pasajero herido se convirtió en una de las personas afectadas por el atraco ocurrido dentro del bus.