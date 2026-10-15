De la Espriella anunció que se revisarán los subsidios y exenciones tributarias: “Necesitamos aumentar el recaudo antes de imponer nuevas cargas”

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, afirmpo que "quiero un Gobierno cercano a sus funcionarios, presente en las instituciones y comprometido con una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados" - crédito Presidencia

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Antes de crear nuevas cargas para los contribuyentes, mejorar el recaudo de impuestos existentes será la prioridad del presidente Abelardo de la Esperiella, quien pidió revisar las exenciones tributarias y los subsidios que no cuenten con una justificación económica o social verificable. El mandatario hizo los anuncios durante su intervención ante el Ministerio de Hacienda.

Describió un panorama fiscal adverso al explicar las razones de su planteamiento: “Este es el ministerio más complejo que tiene Colombia en este momento. Nos dejaron un país con unas finanzas muy diezmadas, con un hueco fiscal terrible, con la peor crisis económica de los últimos años”.

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Al fijar la orientación de su política tributaria, el mandatario sostuvo que el Gobierno debe concentrarse primero en los mecanismos ya vigentes: “Necesitamos aumentar el recaudo antes de imponer nuevas cargas. Debemos concentrarnos en recaudar impuestos que ya existen”.

La Dian es la entidad encargada de administrar y recaudar los impuestos nacionales en Colombia, así como de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias - crédito Dian

Revisión de exenciones y subsidios

Abelarado de la Espriella propuso que los beneficios tributarios y los subsidios pasen por un filtro que permita establecer si tienen razones válidas para mantenerse: “Hay que revisar las exenciones y los subsidios innecesarios. Cada beneficio debe tener una justificación económica o social verificable”.

Durante el discurso no identificó las exenciones tributarias que serían revisadas ni explicó qué parámetros técnicos aplicará el Gobierno para definir si un subsidio cuenta con la justificación exigida. Tampoco presentó una estimación de los recursos que podría recuperar o ahorrar con esa revisión.

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La evaluación anunciada no alcanzaría, según el jefe de Estado, a las ayudas dirigidas a las personas mayores. De la Esperiella prometió mantener ese respaldo: “A los viejitos no los podemos dejar solos. Tenemos cerca de 2.900.000, 3.000.000 de viejitos y los vamos a seguir ayudando a nuestros abuelitos con todo el cariño y toda la decisión”.

La declaración marca una separación entre los apoyos sociales que el Ejecutivo considera que deben continuar y los subsidios que pretende examinar. El presidente no precisó si la asistencia a las personas mayores se mantendrá bajo los mismos mecanismos ni detalló el alcance presupuestal de ese compromiso.

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Austeridad y control del gasto público

De la Esperiella vinculó también la estrategia fiscal con controles sobre el uso de los recursos estatales. Afirmó que su administración no permitirá que las entidades se conviertan en espacios para favorecer intereses políticos o intervenir de forma indebida en la asignación de fondos.

“En este ministerio, como en ninguna otra dependencia del Estado colombiano bajo mi gobierno, puede existir espacio alguno para los favores, para las intermediaciones indebidas, ni mucho menos para la utilización política de los recursos del Estado”, dijo.

Sostuvo que cada dependencia deberá destinar su presupuesto a las funciones que le corresponden.

El Ministerio de Hacienda es el gran responsable del manejo de las finanzas del Estado colombiano - crédito Luisa González/Reuters

También pidió aplicar una política de austeridad en el Ministerio del Interior y las entidades vinculadas a esa cartera: “El Ministerio del Interior y todas sus entidades deben actuar bajo una regla estricta, insoslayable, de austeridad. Los recursos públicos deben concentrarse en las funciones que realmente corresponden al sector”.

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Dentro de esa revisión del gasto, De la Esperiella cuestionó la asignación de esquemas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). “La UNP merece una atención especial. Su misión se ha desnaturalizado”, afirmó al referirse a la entidad encargada de brindar protección.

Anticipó que no admitirá esquemas de seguridad sin respaldo que los sustente, sin importar quién reciba el servicio: “No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario”. Es preciso señalar que no indicó cuántos esquemas serán revisados ni informó sus costos.

Respaldo al ministro de Hacienda y su curiosa anécdota junta

Durante su intervención, el presidente expresó su respaldo al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, a quien presentó como la persona elegida para afrontar la situación financiera que describió. Según relató, lo citó en su casa de Barranquilla “hace siete meses u ocho meses” y le comunicó que sería el jefe de la cartera si ganaba las elecciones.

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Contó que Gómez Martínez le recordó entonces que aún no había obtenido la Presidencia, y que él respondió: “Vamos a ganar con la ayuda de Dios”.

Luego justificó su nombramiento con una referencia a la experiencia del ministro: “Se necesitaba un hombre de la seriedad, del conocimiento y de la grandeza de Miguel Gómez Martínez para asumir un reto tan grande”.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, lidera la austeridad del Gobierno nacional ante el déficit fiscal del país - crédito Ministerio de Hacienda

Los anuncios dejan sin definir las metas que permitirían medir su resultado: no hay una cifra de recaudo prevista, una proyección de ahorro por la eliminación de beneficios ni un calendario de aplicación. La prioridad expuesta por el presidente sitúa la recuperación de recursos ya establecidos como el primer paso de su estrategia, antes de trasladar nuevas obligaciones a los contribuyentes.

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Cuáles son los subsidios que hay en Colombia

En Colombia, los principales subsidios y programas de ayuda del Gobierno nacional, distritales y de cajas de compensación familiar vigentes en 2026 se dividen de la siguiente manera:

1. Subsidios nacionales de transferencias monetarias

Renta Ciudadana: apoyo económico para hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.

Devolución del IVA: compensación del impuesto sobre las ventas para los hogares más vulnerables.

Renta Joven: incentivo monetario dirigido a jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad para acceder a educación técnica, tecnológica y universitaria.

Colombia Mayor: subsidio económico para adultos mayores que no cuentan con una pensión o viven en indigencia/pobreza.

Colombia Mayor benefia a tres millones de adultos mayores con una renta básica mensual - crédito Prosperidad Social

2. Subsidios de vivienda (nacionales y cajas de compensación)

Mi Casa Ya: subsidio a la cuota inicial para la compra de vivienda nueva de interés social (VIS) o prioritaria (VIP), con montos que varían (hasta 30 salarios mínimos para Sisbén A1 a C8 y 20 salarios mínimos para C9 a D20). El salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para 2026 está en $1.750.905.

Cajas de Compensación Familiar (Cafam, Colsubsidio, etc.): subsidio familiar de vivienda para adquisición de vivienda nueva, usada, construcción en sitio propio o mejoramiento: Ingresos de cero a dos salarios mínimos: hasta 30 salarios mínimos ($52.527.150). Ingresos de dos a cuatro salarios mínimos: hasta 20 salarios mínimos ($35.018.100). Concurrencia: es posible unir el subsidio de la caja de compensación con el de Mi Casa Ya si se cumplen los requisitos.



3. Subsidios locales (ejemplo: Bogotá)

Si se encuentra en Bogotá, operan programas distritales específicos a través de la Secretaría Distrital del Hábitat e Integración Social:

Ingreso Mínimo Garantizado (IMG): transferencias monetarias por ciclos para pobreza extrema, moderada y grupos poblacionales específicos (discapacidad, personas mayores, jóvenes).

Plan Mi Casa en Bogotá: incluye líneas como Oferta Preferente, Reactiva tu Compra, Reduce tu Cuota, Ahorro para mi Casa, Arrendamiento Temporal Solidario y Mejora tu Casa.

El subsidio a los combustibles en Colombia se gestiona a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), con la siguiente situación actual:

Gasolina corriente: actualmente se encuentra por encima de su precio de referencia internacional (con un superávit o precio nacional superior por cerca de $1.269 por galón), aunque se registran ajustes menores o fluctuaciones por componentes como los biocombustibles.

Diésel (Acpm): concentra el mayor subsidio y la principal presión fiscal del país. El galón de diésel mantiene un subsidio o brecha frente al precio internacional superior a los $4.900 o $5.000 por galón.

Impacto fiscal del Fepc: se proyecta que el fondo cierre con un déficit significativo o requiera erogaciones multimillonarias (estimadas entre $10 billones y $12 billones), debido al sostenimiento del precio del diésel.